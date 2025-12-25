¿Mañana, viernes 26 de diciembre, es feriado?
Pasada la Navidad y el festejo en familia, muchas personas se preguntan qué sucede a nivel laboral con el día después y si hay fin de semana largo a nivel nacional; enterate en esta nota
La pregunta sobre si el viernes 26 de diciembre de 2025 es feriado nacional se instaló con fuerza en oficinas, comercios y chats familiares después del festejo de la Navidad. En un año donde los debates sobre el calendario laboral son centrales, cualquier día extra de descanso se vuelve noticia. Sin embargo, el calendario oficial argentino es contundente: el viernes 26 de diciembre no está establecido como feriado a nivel país. La única jornada festiva inamovible de esta semana es el jueves 25 de diciembre de la Navidad, por lo que no se configuró como un fin de semana largo a nivel nacional.
A pesar de esta definición general, existe una excepción clave que modifica el mapa del descanso en el cierre del año. Mientras la mayor parte del país retoma su actividad el viernes, una ciudad argentina decretó un feriado propio. Esta medida habilitó el último fin de semana largo extendido de 2025 para parte de su población, con un impacto turístico y económico significativo en plena temporada alta. Este giro local no pasó desapercibido.
La localidad que gozará de este descanso adicional es Leandro N. Alem, una ciudad ubicada en el centro-sur de la provincia de Misiones. Allí, el viernes 26 de diciembre es oficialmente un día no laborable. La decisión fue formalizada mediante un decreto municipal, respondiendo a la conmemoración de una fecha histórica para la comunidad: el aniversario fundacional. Aunque se registran pobladores desde 1904, la creación oficial de Leandro N. Alem data de 1926, algo que marcó un hito identitario para sus habitantes.
Este feriado local tiene un alcance específico. Beneficia directamente a la administración pública municipal. Para el sector privado, que incluye comercios y otras actividades económicas, el feriado es optativo y queda a criterio de cada empleador otorgarlo o no. No obstante, para quienes sí puedan sumarse a este asueto, el beneficio es concreto: se prolonga un descanso que abarca desde el jueves 25 de diciembre (Navidad) hasta el domingo 28 de diciembre inclusive, generando un valioso fin de semana largo de cuatro días.
Cuál es el próximo feriado en la Argentina
El próximo feriado inamovible que regirá en toda Argentina será el jueves 1 de enero. Al igual que el 25 de diciembre, esta fecha no generará un fin de semana largo generalizado. El viernes 2 de enero será laborable en casi toda la Argentina, salvo contadas excepciones locales.
