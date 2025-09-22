Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana la Rata tendrá que centrarse en la planificación y los métodos de trabajo. Podrás dar forma a proyectos de largo alcance o cristalizar objetivos que te aporten seguridad. Aprovecha tu energía, acierto y gran capacidad de gestión para dar forma tanto los detalles como las líneas maestras de tu futuro profesional. Estarás propenso a la creatividad y la diversión, y es posible que descubras nuevas dimensiones para saborear la vida en todo sentido. En las relaciones, no permitas que la terquedad frustre la posibilidad de aclarar los puntos conflictivos de la pareja.

Tendencia : viaje romántico, nuevos encuentros.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es una etapa positiva en lo social y profesional. Surgirán nuevos planes en la vida del Búfalo y algún deseo podrá concretarse en estos días o bien definirse algo que estabas esperando. Los asuntos académicos y todo lo relacionado con viajes y el extranjero traerán novedades. A su vez, habrá buenas perspectivas en el afianzamiento del amor, pero deberás aprender a ceder y mostrarte dispuesto a aceptar ciertos cambios. También puede haber cambios en los asuntos relacionados con la familia y la vivienda: una mudanza, modificaciones o renovaciones en el hogar. Será también ideal para comenzar actividades en conexión a la salud y la estética, es especial tratamientos o actividades físicas.

Tendencia : una ayuda inesperada contribuye a superar algún obstáculo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Actuando con disciplina y organización, el Tigre podrá alcanzar las metas que se ha propuesto. Deberás enfrentar algunas demoras en asuntos familiares o relacionados con la vivienda. De todos modos, la armonía interior se reflejará en todo lo que hagas y te permitirá lograr estabilidad y seguridad. Si aprendes a ser paciente, todas las cosas que creías imposibles se harán realidad en poco tiempo. Asimismo, harás buenos y fructíferos negocios, aunque deberás estar atento en el manejo del presupuesto porque podrían surgir gastos inesperados. Para los nacidos bajo este signo que están en pareja, será un tiempo de consolidación. Si estás solo o sola, se abrirá el camino hacia el amor.

Tendencia : un encuentro casual puede desembocar en algo apasionante.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una inspiración especial guiará los sutiles pasos del Gato. Tu convicción te hará cosechar la buena voluntad de quienes puedan apoyar tus iniciativas. Conquistarás tus deseos, sin embargo, deberás canalizar positivamente la energía para evitar el desgaste. La clave estará en dejar de lado la inseguridad, confiar y no buscar siempre la aprobación ajena. Todas las ideas que pasen por tu mente deberás ponerlas en funcionamiento, ya que serán la semilla de prosperidad en el futuro. Pero es importante que te fijes objetivos claros y bien definidos. A su vez, una situación del pasado retornará y pondrá a prueba tus sentimientos actuales.

Tendencia : confiar en tus percepciones e intuiciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Será una buena semana para el debate de ideas o de opiniones, en el que la flexibilidad y agilidad mental propias del Dragón serán puestas a prueba. De todos modos, serán la clave para abrirse al intercambio y la renovación. Surgirá la oportunidad de superarte y de ir más allá de los conocimientos adquiridos. Es posible que tus intereses artísticos o sociales puedan estar conectados con diferentes actividades, como pueden ser el trabajo o el comercio. Se trata de un tiempo de logros y gratificaciones, pero será necesario equilibrar los ingresos y los gastos de manera de no complicar tu economía. La prosperidad te sonreirá en la medida que te fijes objetivos claros y bien definidos.

Tendencia : los intereses en el amor estarán expuestos a una serie de oscilaciones.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las acciones de la Serpiente serán rápidas y podrá ponerse en movimiento sin vacilaciones. Se destraban algunos temas, por lo cual sabrás renovarte, comenzar un nuevo trabajo o poner en marcha tu propio emprendimiento. Será un momento ideal para retomar algún proyecto que ha quedado encajonado. Es posible que se presente una oportunidad inesperada y muy positiva que no deberás dejar pasar. De todos modos, la vida sedentaria podría afectar tu ánimo: inscribirte en un gimnasio o realizar caminatas te hará sentir pleno y vital. En cuanto al amor, podrás vivir momentos de alegría, pero será preciso moderar los celos y el afán de controlar todo.

Tendencia : oportunidad de enmendar viejos errores.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Notable repunte en la profesión y los negocios que dará un formidable empuje a tus intereses. Si la situación laboral te supera, podrás establecer tus propias reglas de juego y lograr dar un giro positivo que te colocará a la delantera. Las circunstancias invitan al Caballo a indagar en su interior, conectar con lo que verdaderamente deseás concretar, y darte un respiro antes de decidir y actuar. Contarás con influencias positivas que te permitirán terminar aquello que esté a medio camino y organizarte de manera efectiva ante las circunstancias cambiantes. Deberás evitar dejar de lado tu faceta afectiva por estar tan ocupado en el trabajo.

Tendencia : no es buen momento para tomar decisiones definitivas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es un momento ideal para ponerte en movimiento, concluir asuntos pendientes e ir en pos de tus sueños. La clave estará en la confianza y en una nueva línea de acción. Será indispensable enfocarte en aquellas cosas que te ilusionan, enamoran o puedan apasionarte. Los viajes y los estudios favorecen también una etapa de crecimiento que luego tendrá buena repercusión en cuestiones materiales. Pero pueden surgir idealizaciones o espejismos, así que, cuando algo no te parezca confiable, seguí tus intuiciones y no avances de manera impulsiva. Recibir y dar amor será fundamental para el bienestar de la Cabra.

Tendencia : repartir sabiamente tiempo y energía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Será una semana favorable para el Mono. Las energías del momento ejercerá una gran influencia en el campo laboral y te permitirán gestionar operaciones lucrativas tendientes a mejorar los ingresos. Contarás con una cuota de energía extra para encarar tus actividades con vitalidad y convicción. Sin embargo, deberás estar atento al firmar documentos y revisar cada detalle. También será importante ocuparse de aquello que esté pendiente en el hogar. En tanto, el amor y la amistad recobrarán gran importancia y fascinación. Descubrirás algo propio que se manifiesta en tus vínculos más estrechos, pero deberás evitar las proyecciones.

Tendencia : siempre se está a tiempo de corregir viejos errores.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Es un momento ideal para asentar proyectos sobre bases firmes y tomar decisiones bien pensadas que te lleven a progresar en tu carrera. El Gallo deberá resolver asuntos del pasado que no le permiten avanzar y dar paso a las nuevas oportunidades que surgirán en este nuevo tiempo. Los movimientos se aceleran, tu carácter se fortifica y tendrás valentía para demandar lo que necesitas así como defenderte de todo lo negativo. Ganarás pequeñas batallas y lograrás mejorar tu situación. Será una etapa de consolidaciones, en donde se dará la ocasión de incrementar tus ingresos y lograr mejoras en el trabajo.

Tendencia : lo que inicies en esta etapa será estable y duradero.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Para el Perro será una semana tranquila y algo introspectiva. Habrá replanteos y cierta pereza en cuanto a las actividades y el trabajo. De todos modos, procura estar atento, ya que la tendencia a la dispersión o distracciones podrían generar problemas. Podrás sortear significativos obstáculos en el ámbito profesional al poner mucho de tu parte y evitar tomar como propios los problemas ajenos. Puede ayudar, pero es mejor que no involucrarte demasiado. En ese sentido, será preciso protegerte de energías negativas del medio ambiente al mantener una actitud alegre y positiva. Pasarás un fin de semana lleno de lindos momentos compartidos con personas queridas y en pareja.

Tendencia : feliz resolución de un asunto familiar.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El éxito profesional del Chancho dependerá de la capacidad de liderar y de rodearse de personas competentes. Evitar la excesiva crítica y desarrollar la tolerancia serán las claves para una buena convivencia tanto en el plano laboral y social como en el personal. El panorama relativo a las finanzas es propicio y sabrás aprovechar cualquier circunstancia que afiance tu situación. Se suavizan tensiones en las relaciones y habrá protección en los momentos difíciles. Será un excelente período para los estudiantes, intelectuales y comunicadores del signo. A su vez, puede surgir atracción por personas extranjeras y la posibilidad de visitar lugares lejanos.