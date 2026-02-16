Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 16 al 22 de febrero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata estará dispuesta a arriesgar para lograr algo mejor. Conviene que pongas tus planes en acción, seguir adelante y creer en lo que has planificado. La influencia del momento favorece las nuevas iniciativas basadas en tus preferencias y en las experiencias enriquecedoras vividas hasta ahora. Necesitarás de una extrema organización para poder con todo; cuida tu vitalidad al repartir tiempo y energía entre obligaciones y descanso. Así podrás mantener el buen humor y las energías altas. Este tiempo te inducirá a recomponer el cuadro sentimental y te invitará a vivir el amor de manera más equilibrada.

Tendencia : no postergues cuestiones importantes.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía presente permitirá al Búfalo avanzar en el trabajo y vivir de manera más holgada. Resolutivo y detallista en aquellas áreas que necesitan ser atendidas, sabrás enfocarte y acceder a grandes logros. Los tiempos son propicios para ordenarte, dejar de lado lo que ya haya cumplido su ciclo y recibir lo nuevo con buena predisposición. Ser flexible, desarrollar adaptabilidad y abrir el corazón te brindará más espiritualidad y capacidad de conexión. En el terreno amoroso, es momento de nuevas relaciones y experiencias intensas e inesperadas. Dde todos modos, mezclar los asuntos de dinero con tu vida afectiva puede traer inconvenientes.

Tendencia : fortalecer el carácter y liberarte de viejas ataduras.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre podrá seguir su propia guía interior ,que lo llevará a mostrar su lado más lúcido y creativo. Es hora de elegir qué deseas alcanzar con consciencia y madurez. Esta semana convendrá prestar especial atención a lo que manifiesta el subconsciente, como los sueños o actos fallidos, porque pueden encerrar claves sobre aquello que estás necesitando. Será una etapa apropiada para cuidados preventivos, iniciar dietas, ayunos o un viaje sanador. Tener tus propios momentos destinados a lograr equilibrio y paz interior mejorará tu bienestar. Asimismo, habrá grandes satisfacciones personales y afectivas.

Tendencia : si lográs relajarte, te concentrarás más.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Guiado por la afilada intuición que posee, el Gato podrá tomar decisiones trascendentes con total naturalidad. Al actuar con cautela y administrar bien su tiempo y energía, no habrá de qué preocuparse. Sentirás que estás en el buen camino para llegar a una posición satisfactoria y de gran influencia en tu futuro. Te manifestarás más seguro por una especie de fuerza especial que llega a tu vida. Sentirás la necesidad de intercambio y profundizar en tus relaciones. Esto será ideal para enfrentar tus asuntos sentimentales con firmeza y convicción. Además, vivirás momentos intensos en el amor, pero también podrás manifestar algunas contradicciones.

Tendencia : diversas situaciones pueden provocar todo tipo de emociones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana culmina un ciclo para dar lugar a uno nuevo que estará signado por la acción, el movimiento y la comunicación. En ese sentido, los asuntos intelectuales, sociales, la interacción con los demás pasarán a primer plano. Se trata de una etapa activa y audaz, más afín a las energías del Dragón. A partir de ahora comenzarás a notar que cada esfuerzo realizado ha valido la pena. Cosecharás los frutos del trabajo bien realizado y sentirás que tu vida se encamina. Aprovechá y prepárate para afrontar los cambios con alegría y lograr que tengan un efecto positivo en tu vida. En el amor, podrás apostar por una relación duradera.

Tendencia : Intuiciones, umbral de un importante cambio.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los proyectos de la Serpiente se asentarán sobre bases sólidas. Comenzarás una etapa en la que las inversiones y las transacciones comerciales podrán dar buenos frutos. A su vez, renovarás tu rutina al animarte a iniciar proyectos ambiciosos. Audacia y fuerza de voluntad que te llevarán a lograr importantes objetivos laborales. Estarás enfocado en tu progreso y crecimiento, lo cual será oportuno, aunque no deberás descuidar los afectos. Una actitud flexible y empática será necesaria para lograr armonía emocional. La falta de comunicación en la pareja podrá crear incertidumbre y una incómoda sensación de soledad.

Tendencia : dejar el orgullo de lado y dar el primer paso.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana comienza el Año del Caballo de Fuego

Las energías de esta semana para este signo darán un impulso vital a sus ansias de crecimiento. El comienzo del Año del Caballo te llevará a asumir tus ambiciones y a jugarte por aquello que realmente deseás concretar. Tu rendimiento se verá incrementado y podrás acceder a mayores comodidades, mejoras laborales y superarte profesionalmente. Se puede dar un posible cambio de planes en un proyecto para los meses venideros. Procura mantener un buen estado físico, practica algún deporte, yoga o danza; es tiempo de ponerte en movimiento. Estarán dadas las posibilidades de vivir un gran romance o disfrutar de una relación dichosa.

Tendencia : nada estará fuera de tu alcance.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La necesidad de reflexión llevará a la Cabra a buscar momentos de soledad; un llamado interior que te hará plantear preguntas existenciales. Pensarás mejor el rumbo que tomó tu vida hasta el momento y es posible que tus prioridades cambien. Búsqueda espiritual, meditación y análisis en profundidad: encontrarás nuevos caminos y, aunque este signo es muy apegado, sabrás dejar de lado lo que ya cumplió su ciclo y no resulta interesante en esta nueva etapa. Se trata de un momento significativo en cuanto a tus actividades. Para lograr paz interior, será necesario evitar malentendidos y situaciones tensas con el entorno y la pareja.

Tendencia : desarrollar adaptabilidad en tiempos de cambio.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tendrá su gran creatividad para concretar sus objetivos. Será una etapa excelente para temas intelectuales, publicitar o promocionar actividades; así como para llevar a cabo cambios, mejoras o aclarar situaciones en el ámbito laboral. Se consolidarán tus planes siempre y cuando seas perseverante y no te apresures. Igualmente, necesitarás buen descanso; es tiempo ideal para ordenar hábitos y horarios, así encontrarás el equilibrio y bienestar para trabajar, crear y disfrutar sin desgastarte. En el amor se pone en juego la necesidad de aprender a confrontar, a decir lo que sentís sin comprometer tus emociones, sin enojos ni atribulaciones.

Tendencia : capacidad de elevarte por encima de lo negativo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Alcanzarás una posición de mayor equilibrio y estabilidad que dará mayor tranquilidad a tu vida. Todo lo que inviertas en tu profesión o carrera podrá rendir sus frutos en el futuro. Surgirá la ocasión especial para planear con cuidado los proyectos que tenés en mente. Es importante preparar bien el terreno sin olvidar ningún detalle. En el amor, el Gallo podrá resolver asuntos pendientes, decir todo lo que piensa y siente y compartir deseos y necesidades. El desafío estará en actuar con confianza, ya que recibirás una buena respuesta. Callar y acumular no será una buena opción; apostá al diálogo y retornará el equilibrio y la pasión.

Tendencia : protección y prudencia para la recepción de sabios consejos.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En este nuevo ciclo, el Perro sabrá aprovechar los propios talentos y abrir nuevos caminos de desarrollo. Recibirás novedosas propuestas y será necesario tomarte tiempo para analizarlas antes de decidir. Lo que ahora elijas repercutirá en el futuro y será importante. Habrá un intenso contacto con amigos y acercamiento a hermanos: buenos acuerdos que mejoran el clima familiar. También podrá hacer novedades en asuntos inmobiliarios: buen momento para quien tenga en mente una mudanza o hacer cambios en el hogar. En el amor, observarás tu relación bajo un nuevo enfoque. Habrá replanteos y es posible que los sentimientos se pongan en duda.

Tendencia : oportunas decisiones y aciertos profesionales.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Empieza una etapa de grandes cambios y transformaciones para el Chancho. Podrás percibir el mundo con una nueva mirada y esto ayudará a entender algunos asuntos del pasado con mayor claridad. Sentirás una gran liberación con respecto a algo que te tenía confundido. Desplegarás gran energía vital, convicción y eficiencia en las acciones. Las energías auguran una buena temporada, con posibilidades de progreso y solidez. Surgen nuevas oportunidades que sabrás abordar con sentido práctico y resolutivo. Será un tiempo significativo para tomar decisiones acertadas y dar un paso adelante en todo sentido.