Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 26 de enero al 1° de febrero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es una etapa ideal para viajar, relacionarte y comunicarte con inteligencia, ya que serás escuchado. Establecerás nuevos objetivos y es posible que decidas estudiar algo nuevo. También es un buen momento para ver con claridad un negocio que pueda aumentar tus ingresos. Para los nacidos bajo este signo, los nuevos contactos sociales serán favorables, sobre todo para quienes se dedican al comercio, los viajes de negocios y la comunicación. Conocerás gente nueva para embarcarte en los desafíos que se presenten, algo que entusiasmará a la inquieta Rata. Descubrirás un nuevo interés que te fascinará. Además, la tendencia propicia los flechazos y enamoramientos.

Tendencia : intensa y fructífera actividad social.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana es posible que surjan circunstancias que te obliguen a moverte más de lo habitual. La flexibilidad será esencial a la hora de afrontar los cambios que pueden presentarse inestables a la vista deeste signo que se caracteriza por ser sólido. Las finanzas irán bien, el trabajo estable y el hogar requerirá orden y atención. Tal vez pronto debas tomar una decisión y esta situación podría desestabilizar tus emociones. Al Búfalo le gusta tener todo bajo control y, cuando siente que algo se le escapa de las manos o depende de otras personas, sufre. Esta etapa te invita a entregarte a las circunstancias con confianza en el porvenir.

Tendencia : evitar las continuas autoexigencias.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es tiempo de importantes concreciones para el Tigre. Dar a conocer tus servicios, publicitar y establecer nuevos contactos será oportuno y muy beneficioso. Se verán favorecidas las expresiones artísticas como exposiciones o muestras. Si estás abocado a actividades creativas relacionadas con la estética y el arte, podrás avanzar mucho en esta etapa. Será preciso dejar las inseguridades atrás; es hora de invertir y jugarte por aquello que más te gusta hacer. A su vez, un profundo cambio interior comienza a tener lugar en tu vida de relación que da a mayor comprensión y madurez, lo que beneficia las alianzas y los proyectos de a dos.

Tendencia : superar las propias limitaciones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Amante de la buena vida, de la paz y el sosiego, el Gato necesita tranquilidad afectiva y material para vivir en armonía. En esta etapa, tu economía necesitará una buena contabilidad. Te irá bien en el trabajo y aumentarán las fuentes de ingreso, pero también podrá surgir algún gasto extra. Por lo tanto, evitar cualquier compra caprichosa será la clave para mantener estabilidad en los números. En general, recibirás buenas energías con la oportunidad de transformar toda tendencia negativa. Por otro lado, en el amor será tiempo de romper las reglas, disfrutar, dejarse llevar y entregarse al placer para superar cualquier inhibición o inseguridad.

Tendencia : una invitación cambia positivamente el humor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Hay buenas perspectivas que auguran el comienzo de una etapa de expansión y grandes novedades. Surgirán oportunidades que deberás aprovechar y que, en muchos casos, se presentarán de manera impensada. Excelente ocasión para librarte de ataduras y dejar atrás viejos conceptos que ya no van acorde a tus deseos e intereses. Es un buen momento para mejorar la economía al actuar con madurez y disciplina. El Dragón siempre sorprende por la rapidez con la que lleva a cabo sus tareas. En esta etapa podrás contar con el tiempo necesario y disfrutar de lo que más te agrada. El amor puede llegar a través de nuevos entornos sociales.

Tendencia : mayor apertura, facilidad para el liderazgo y la conquista.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

En este período afianzarás y elevarás la autoestima con fuerza y determinación. Dado que tus capacidades naturales se verán exaltadas, es el momento de crecer y hacer cambios de largo alcance. Los ideales de la Serpiente se orientarán hacia lo práctico y tangible. Renovarás tu rutina laboral a través del ingenio y la lucidez que te caracterizan y es posible que te animes a iniciar un proyecto ambicioso. Este signo adora vivir rodeada de comodidades y elementos bellos; esta semana establecerás una nueva organización y orden en el hogar. En el amor, te liberarás de viejos paradigmas y lograrás mayor equilibrio en tus relaciones.

Tendencia : fortalecer el amor propio para alcanzar plenitud en todos tus vínculos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo es bueno para trabajar en equipo, cuando un proyecto lo entusiasma, pone todo su talento y fuerza para concretarlo. En estos días, las cuestiones laborales se afianzan y recibirás un gran apoyo, sobre todo en cuestiones relacionadas con actividades humanitarias, artísticas y creativas. La familia ocupará un lugar importante en estos días y se sucederán encuentros y celebraciones. Es posible que inviertas en tu hogar al sentir la necesidad de embellecerlo y rodearte de armonía. En el amor, comenzarás un nuevo ciclo para dejar atrás viejas inseguridades e incertidumbres.

Tendencia : viaje o escapada que surge de improviso.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra se sentirá especialmente motivada y el dinero podrá ser un gran incentivo para avanzar con dinamismo y convicción. Verás que todo mejora con ánimo renovado y buena voluntad. Al superar las contradicciones, llegarás muy lejos en este tiempo de prosperidad y oportunidades. Se trata de una etapa de crecimiento y madurez, de poner orden y establecer prioridades. La familia puede ser causa de preocupación; sin embargo, si utilizas de manera positiva las energías disponibles, la situación dará un vuelco favorable. Tu trabajo será más eficaz y contarás con tiempo libre para hacer lo que más te gusta.

Tendencia : renovar en la pareja y no caer en la rutina.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono sabrá mantener un ritmo productivo en el trabajo, aunque deberá prestar atención a cada detalle para evitar errores o dificultades, ya que puede que esté disperso o distraído. Será necesario organizar y establecer objetivos concretos en cada actividad que emprendas. Vencerás obstáculos si logras concentrar tu atención y estar enfocado. La influencia del momento movilizará tu vida, sacándote de tu zona de confort y animándote a luchar por las metas que deseas alcanzar. En el amor, se avecina un tiempo de gran aprendizaje donde deberá predominar la mesura y la paciencia de las que muchas veces este signo carece.

Tendencia : tu fuerza radicará en la innovación.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Un pronunciado empuje te llevará a buscar nuevos horizontes profesionales. Aunque la situación financiera no mejorará inmediatamente, podrás vislumbrar avances y un futuro más estable. Se movilizarán sectores que se encontraban adormecidos y será oportuno actuar con decisión. Aunque el Gallo se destaca por ser precavido y meticuloso, no temerá al asumir riesgos y sabrá soltar aquello que ya cumplió su ciclo. Se trata de una etapa propicia para realizar balances, acopio de energías y reflexionar sobre lo que realmente mueve tu corazón. Hacia el fin de semana llegan buenas novedades en cuanto al amor y la pareja.

Tendencia : etapa dinámica y de nuevos comienzos.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Si naciste un año Perro, la suerte está de tu lado. Se agiliza el área laboral y la economía: habrá mejoras en tus finanzas, aunque deberás cuidarte de las malas inversiones o de aquellas que no te inspiren confianza. Este signo se caracteriza por tener buen olfato y mucha protección; en estos días la intuición estará acentuada, actuará como una brújula y será preciso confiar en ella. El panorama afectivo promete excepcionales momentos, nuevos amores y una guía interior infalible. El momento favorece la comunicación y crea oportunidades para proyectarte con credibilidad en cada escenario.

Tendencia : vitalidad, convicción y fuerte determinación.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta etapa estará marcada por un cambio en tu forma de manejar el dinero: más organizado, y mantendrás tus prioridades al día. Es un buen momento para obtener beneficios al negociar contratos o acuerdos. El ideograma del Chancho significa “familia”, que en chino está representado por un cerdo debajo de un techo, y en esta representación puede leerse buena parte del espíritu porcino. En ese sentido, en estos días podrás alejar desavenencias y altibajos en la vida doméstica; habrá armonía gracias al esfuerzo extra y al compromiso. Tendrás una sensibilidad particular que te hará más consciente de tus necesidades afectivas. Si no hay felicidad, esto emergerá y deberás enfrentar lo que está causando esa insatisfacción.