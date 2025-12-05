Las respuestas al crucigrama del 5 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 5 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 6 debe responder a la definición de qué es “Dispositivo utilizado en depilación”, mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en “___ Diamond, cantante de ‘Sweet Caroline’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Reconocimiento ___: técnica de autenticación biométrica

FACIAL

7. Retirarme del lugar

IRME

11. Ave en la bandera de México

ÁGUILA

12. ___ Diamond, cantante de ‘Sweet Caroline’

NEIL

13. Mujeres con el cabello de color de oro

RUBIAS

14. Leal sin condiciones

FIEL

15. Extensión de archivos comprimidos

RAR

16. No admitirlo

NEGARLO

18. Aborrece por completo

ODIA

20. CD-___

ROM

21. Mundo en inglés

WORLD

23. Texto de una canción

LETRA

27. Pensar ___ veces: reflexionar sobre una cosa

DOS

29. La raíz cuadrada de 36

SEIS

30. Mandan ejecutar tareas

ORDENAN

34. 16, en números romanos

XVI

35. Seguía con la mirada

VEÍA

36. Bebida como el daiquiri

CÓCTEL

38. Capital de Jordania

AMÁN

39. Compañera de tiburones y ballenas

RÉMORA

40. Placa de piedra plana

LOSA

41. Quitar las asperezas

ALISAR

Verticales

1. Mia ___, actuó en ‘La profecía’

FARROW

2. Rebajado con agua

AGUADO

3. Recorrer una distancia

CUBRIR

4. Vocales trillizas

III

5. __ Parker, director del filme ‘Evita’

ALAN

6. Dispositivo utilizado en depilación

LÁSER

7. De conductas reprobables

INFAMES

8. Soltar carcajadas

REÍR

9. Endulzante del panal

MIEL

10. Pronombre neutro

ELLO

17. Tanto del polo

GOL

19. Lugareña, pueblerina

ALDEANA

22. Gracia especial innata

DON

24. Enunciados escritos

TEXTOS

25. Muralista mexicano destacado

RIVERA

26. Dar protección

ASILAR

28. Sagrada

SACRA

30. Con la forma del huevo

OVAL

31. Pala para mover la canoa

REMO

32. Intervalos del calendario

DÍAS

33. Papá ___: personaje del Polo Norte

NOEL

37. Un poco más de 900 romanos

CMI