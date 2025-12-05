Las respuestas al crucigrama del 5 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ave en la bandera de México”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 5 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 6 debe responder a la definición de qué es “Dispositivo utilizado en depilación”, mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en “___ Diamond, cantante de ‘Sweet Caroline’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Reconocimiento ___: técnica de autenticación biométrica
FACIAL
7. Retirarme del lugar
IRME
11. Ave en la bandera de México
ÁGUILA
12. ___ Diamond, cantante de ‘Sweet Caroline’
NEIL
13. Mujeres con el cabello de color de oro
RUBIAS
14. Leal sin condiciones
FIEL
15. Extensión de archivos comprimidos
RAR
16. No admitirlo
NEGARLO
18. Aborrece por completo
ODIA
20. CD-___
ROM
21. Mundo en inglés
WORLD
23. Texto de una canción
LETRA
27. Pensar ___ veces: reflexionar sobre una cosa
DOS
29. La raíz cuadrada de 36
SEIS
30. Mandan ejecutar tareas
ORDENAN
34. 16, en números romanos
XVI
35. Seguía con la mirada
VEÍA
36. Bebida como el daiquiri
CÓCTEL
38. Capital de Jordania
AMÁN
39. Compañera de tiburones y ballenas
RÉMORA
40. Placa de piedra plana
LOSA
41. Quitar las asperezas
ALISAR
Verticales
1. Mia ___, actuó en ‘La profecía’
FARROW
2. Rebajado con agua
AGUADO
3. Recorrer una distancia
CUBRIR
4. Vocales trillizas
III
5. __ Parker, director del filme ‘Evita’
ALAN
6. Dispositivo utilizado en depilación
LÁSER
7. De conductas reprobables
INFAMES
8. Soltar carcajadas
REÍR
9. Endulzante del panal
MIEL
10. Pronombre neutro
ELLO
17. Tanto del polo
GOL
19. Lugareña, pueblerina
ALDEANA
22. Gracia especial innata
DON
24. Enunciados escritos
TEXTOS
25. Muralista mexicano destacado
RIVERA
26. Dar protección
ASILAR
28. Sagrada
SACRA
30. Con la forma del huevo
OVAL
31. Pala para mover la canoa
REMO
32. Intervalos del calendario
DÍAS
33. Papá ___: personaje del Polo Norte
NOEL
37. Un poco más de 900 romanos
CMI
Otras noticias de Audiencia
Una por una, cuáles son las zonas rojas. Estas son las localidades de Buenos Aires donde hay altos niveles de arsénico en el agua
A un día. Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, cómo se definen los grupos y los posibles rivales de Argentina, este jueves 4
“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
Más leídas
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Los votos opositores que le allanaron el camino a Axel Kicillof para lograr el endeudamiento
- 4
¿Paro de colectivos? Qué se sabe de la advertencia de la UTA