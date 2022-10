A 71 años del nacimiento de Charly García: los hitos y frases más importantes de la vida del músico argentino

escuchar

Carlos Alberto García nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires. Con su nombre artístico, Charly García formó parte de las bandas más importantes del rock nacional y se convirtió en uno de los solistas más alabados por el público y colegas.

Su carrera artística comenzó a finales de los años ‘60, con Sui Generis. Luego formaría parte de grupos como PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, siendo este último uno de los más importantes de su trayectoria.

En 1982 se consagró con “Yendo de la cama al living”, recibiendo grandes críticas por esta obra. Su álbum Clics modernos fue considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor de la historia del rock argentino.

Ha recibido múltiples reconocimientos por su extenso trabajo musical, como el Premio Grammy a la Excelencia Musical, en 2009. Sin embargo, son muchos los hitos por los cuales Charly García se ha destacado en su vida y carrera.

Sui Generis y su postura política

Junto a Nito Mestre, García conformó un dúo emblemático para el rock latinoamericano. En su corta discografía lanzaron obras como Rasguña las piedras, Canción para mi muerte, Necesito y Lunes otra vez, que se han convertido en himnos de la música nacional.

Asimismo, durante esta etapa en los años ´70, García demostró su postura política, oposición y disconformidad con las fuerzas militares.

Serú Girán y su entrañable amistad con Pedro Aznar

Integrado por este dúo, junto con David Lebón y Oscar Moro, esta banda conformada en 1978 es dueña de grandes éxitos del rock argentino como Seminare, Eiti Leda, No llores por mi Argentina, La grasa de las capitales y Peperina.

Aznar y García siguieron colaborando con temas como Tu Amor y Hablando a tu corazón.

Su amistad con Mercedes Sosa

En 1982 y luego de su exilio, Mercedes Sosa volvió al país y convocó a García a su recital en el Estadio de Ferro. Juntos cantaron “Cuando ya me empiece a quedar solo”, canción que fue el inicio de un vínculo que duró décadas.

Su última colaboración fue con “Desarma y sangra”, antes de que Mercedes falleciera.

MTV Unplugged 1995

Luego de lanzarse como solista, la etapa más disruptiva de Charly García llegó en los ´90. En 1995 fue convocado para grabar un MTV unplugged en Miami. Este concierto privado se convirtió en uno de los más recordados.

Con 400 espectadores en el estudio, brindó versiones acústicas y nuevas sobre sus más grandes éxitos.

Salto en pileta en el 2000

Uno de sus momentos más polémicos se vio en 2000, cuando a la vista de todos saltó desde un noveno piso de un hotel, hacia la pileta. Su caída duró unos dos segundos, descendiendo rápidamente 18 metros de altura, momento icónico de la cultura popular argentina.

Charly declaró “Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté en mi vida”, segundos después de emprender dicha hazaña.

Su regreso en 2009 y su amistad con Spinetta

La carrera de Charly García se vio marcada por vínculos dentro de la escena musical que influyeron e inspiraron su obra. Luis Alberto Spinetta fue un gran ejemplo de esto.

El 23 de octubre de 2009, luego de un año y medio sin tocar en vivo, volvió al escenario con un recital masivo. Este contó con una de las participaciones más emotivas, cuando cantó Rezo por vos junto a Spinetta.

Frases de Charly García

● “En esa gran mañana veo gente de estatura conmigo. O sea que lo mejor está por venir”

● “Mi capricho es ley”.

● “El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas”.

● “Maradona es el 10, yo soy el 9″.

● “Tengo más poder que el gobierno porque a ellos no los quiere nadie”

● “No elegí este mundo pero aprendí a querer”.

● “Si todos juntos tomamos la idea que la libertad no es una pelea, se cambiarían todos los papeles, y estarían vacíos muchos más cuarteles”.

● “Si alguien me dice que no le gustan Los Beatles ya no confío tanto en él”.

● “La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá”.

● “Uno tiene buena voluntad, pero si me provocan me encuentran”

