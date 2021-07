En imágenes: la campaña de trajes de baño de Demi Moore junto a sus tres hijas

La actriz Demi Moore compartió en sus redes sociales una feliz noticia vinculada a su negocio como empresaria: que sus hijas formarán parte de la campaña de trajes de baño Andie Swim, marca en la cual Moore invierte desde 2017.

Por lo tanto, Demi no dudó en subir a sus redes imágenes con diferentes modelos de trajes junto a Rumer, Scout y Tallulah, las hijas que tuvo fruto de su matrimonio con Bruce Willis.

La actriz había declarado hace unos años que su deseo de invertir en la compañía estaba ligado a cómo se sentía en ese momento. “Me parecía el instante preciso para unirme, para recibir el verano con libertad y unión”, explicaba. En esta ocasión, hizo hincapié en lo feliz que le hace sumar a sus hijas al emprendimiento.

“Fue muy importante incluirlas en este campaña, espero que otras personas puedan aprovechar las oportunidades que tienen en sus vidas para concebir conexiones significativas y celebrar cada momento con los seres que aman”, expresó la protagonista de Ghost, la sombra del amor.

De esta forma, se las puede ver a Rumer, Scout, Tallulah y Demi unidas para promocionar la nueva colección. “Las mujeres del clan Moore-Willis están llegando para levantar la temperatura de tu verano”, escribió Rumer en su propia cuenta de Instagram.

Por su parte, Scout aprovechó la ocasión para reflexionar sobre qué es lo que hace atractiva a una mujer. “En mi opinión, realmente no hay nada más sexy en una mujer que el hecho de sentirse poderosa y cómoda en su propio cuerpo”, escribió la joven, remarcando la felicidad que, como a su madre, le causó “vivir un momento en familia”.

Recordemos que en enero Moore se subió a la pasarela y desfiló para la marca Fendi, y fue criticada por un supuesto abuso de las cirugías estéticas, dado que ella fomenta desde sus redes sociales la importancia de mostrarse al natural, sin maquillaje y sin cánones de belleza socialmente impuestos. Al poco tiempo, habló sobre el desfile, pero no se hizo eco de los comentarios que recibió.

“Me pareció algo muy especial porque no sentí que todo estaba centrado en enseñar unas prendas de ropa, sino en contar una historia completa. Me resultó mágico y conmovedor. Algo memorable. Me sentí como una niña pequeña”, confesó.

Moore ha hablado en diferentes oportunidades sobre sus problemas de autoestima. En los 80, ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y el alcohol. Lo mismo sucedió en 2012 tras colapsar después de meses de fiestas y trastornos alimentarios que le provocaron una notoria pérdida de peso. Fue en esa dura etapa donde decidió abrirse por completo.

“Durante años estuve en un espiral, en un camino de verdadera autodestrucción”, manifestó. “No importa los éxitos que haya tenido, simplemente nunca me he sentido suficientemente buena, suficientemente bien”, contaba Demi, a quien ahora se la nota en un gran momento y con la compañía de sus hijas, quienes han sido su sostén.

LA NACION