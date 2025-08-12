Cómo preparar alborotos hondureños: una receta fácil, económica e ideal para cumpleaños

Los alborotos hondureños son un postre muy popular. No solo por su increíble sabor, sino también porque son una opción económica con muy pocos ingredientes y una preparación sencilla. Aunque esta receta es típica de Honduras, donde se utiliza en celebraciones y cumpleaños, también forma parte de las tradiciones culinarias de países vecinos como Guatemala y El Salvador. Muchos de los ciudadanos de estos países que migran a Estados Unidos recurren a bocadillos como estos para mantener vivas sus raíces.

Ingredientes y pasos de la receta de los alborotos hondureños

Este bocadillo, cuya preparación fue transmitida de generación en generación entre los hondureños, tiene al maíz como el ingrediente principal. Este postre está muy presente en los mercados locales, donde puede encontrarse solo o acompañado sobre helados y yogures, según detalló la revista de cocina hondureña Buen Provecho.

Receta para cocinar alborotos hondureños (YouTube: Dania Escobar)

Respecto del significado de su nombre, el término alboroto está asociado al concepto de un grupo de personas que hablan en voz alta y de manera cercana en reuniones, donde solía estar presente este postre, según indicó Aceite Ideal.

Para preparar los alborotos hondureños se necesitan estos ingredientes:

1 taza de azúcar de caña sin refinar

1/2 taza de miel de maíz

1/4 de taza de agua

4 tazas de palomitas de maíz

1 cucharada de aceite vegetal

Un paso esencial para cocinar los alborotos hondureños es untar las manos con aceite, para evitar que el dulce no se pegue Captura de pantalla YouTube: Dania Escobar

Este es el paso a paso para preparar la receta:

Colocar en una cacerola el azúcar de caña sin refinar. Agregar la miel de maíz y el agua.

Cocinar por 20 minutos o hasta que esté a punto de caramelo.

Colocar las palomitas en un tazón grande y agregar el dulce. Mezclar bien.

Untar las manos con el aceite, para que el dulce no se pegue en las manos, y formar las bolitas de alboroto.

Dejar enfriar y servir.

Los alborotos hondureños es un postre que se ofrece generalmente en celebraciones y cumpleaños Captura de pantalla YouTube: Cocina con Alby

Otras recetas tradicionales de Honduras con maíz

Tamalitos de elote

Los tamalitos de elote también son reconocidos por su sencilla elaboración y su sabor dulce característico. Son perfectos para el desayuno o la cena y pueden acompañarse con mantequilla, crema, aguacate o legumbres fritas.

Estos son los ingredientes:

1 docena de elotes

1 taza de aceite vegetal

1 taza de mantequilla amarilla derretida

1/2 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

Cantidad necesaria de hojas de elote

Mantequilla de crema

Tamalitos de elote tierno, una preparación típica de Honduras Buen Provecho

En tanto, este es el paso a paso de la receta:

Pelar los elotes sin que las hojas no se rompan, ya que serán utilizadas para envolver los bocadillos.

Desgranar los elotes y triturar los granos en licuadora hasta obtener una masa homogénea.

En un tazón grande, mezclar la masa de elote con mantequilla, aceite, sal y azúcar hasta que quede una mezcla uniforme.

Colocar dos a tres cucharadas de la masa sobre una hoja de elote, doblándola en forma de cono. Cerrar con otra hoja y doblar las puntas para sellar.

Colocar los tamales en una cacerola con rejilla, cubrir con hojas y añadir dos vasos de agua.

Cocinar al vapor durante 30 minutos.

Retirar del vapor y servir acompañados de mantequilla crema.

Atol de elotes

Entre otras recetas con este ingrediente, se encuentra una bebida tradicional llamada el atol de elotes, hecha con maíz tierno o recién cosechado, que se procesa o licúa para lograr una textura cremosa. En las zonas rurales, su elaboración sigue métodos artesanales donde se raya cuidadosamente para evitar el tallo, ya que este puede darle un sabor amargo.

Estos son los ingredientes necesarios:

2 tazas de maíz dulce

1 litro de leche

2 cucharadas de canela

Azúcar al gusto

Atol de elote, una bebida típica artesanal de Honduras Buen Provecho

Este es el paso a paso de la receta: