Confesiones de una azafata: reveló los códigos que usa para para hablar de los pasajeros sin que se enteren

Una azafata dio a conocer el lenguaje en clave que usa con sus compañeros en el avión para hablar de los pasajeros sin que ellos se den cuenta. LJ, como se identificó, relató sus experiencias en una serie de podcasts para adultos, llamados Confessions on the Fly, que grabó en 2019 junto a una persona llamada Joe.

Como parte de su “conversación de cabina”, la auxiliar de vuelo y su compañero dialogaron con los oyentes y les contaron varias historias vinculadas a lo que vivieron cuando trabajaban en la aerolínea. Algunas de ellas, incluían aventuras románticas con pasajeros.

Por ejemplo, LJ contó cómo hace cuatro años estuvo con un hombre que conoció en un vuelo camino a Austin, Texas. “Era realmente lindo”, recordó. Y admitió que no fue un único encuentro: “Tuvimos un par de citas divertidas”.

En ese momento, LJ explicó el código secreto que tenía con su colega para hablar de pasajeros que les gustaban sin que se dieran cuenta. “Mi compañero de trabajo y yo teníamos este código: ‘¿Qué querés cenar esta noche?’. Y decías ‘italiano’ o esto o aquello. Pero realmente estábamos hablando de los tipos que iban a subir al avión”.

LJ Salerno, la autora del podcast Confessions On The Fly, junto a su pareja Instagram: @confessionsonthefly

Tras su revelación, la auxiliar de vuelo agregó: “Así que teníamos un código como: ‘No, no tengo mucha hambre de eso’ o cuando venía alguien atractivo, yo decía, ‘Oh, sí, definitivamente iré por eso esta noche’”.

Y exclamó: “Cuando apareció alguien que era realmente muy lindo, yo estaba como: ‘Oh, sí, definitivamente quiero lo que sea, italiano, para esta noche’”.

En el podcast, LJ también reveló cómo hizo para obtener el número de celular de uno de los pasajeros que le gustó. “Le invité una copa en el avión y luego, cuando llegó a la parte trasera para ir al baño, mi compañero de trabajo empezó hablando con él, solo entreteniéndolo o lo que sea. Y luego me metí y Tony [su colega] caminó casualmente hacia la parte delantera del avión y nos dio tiempo para charlar... y luego obtuve su número”.

La trabajadora aeronáutica dio también consejos para los pasajeros que quieran conquistar a una azafata, y anticipó que no deberían hacer nada mientras estén haciendo el servicio. “Eso es muy incómodo... Si querés llamar nuestra atención, ser amable y cortés es la regla número uno”.

En este sentido, agregó: “Decir por favor y gracias... Si me preguntás cómo me fue en el día o algo por el estilo, me agarrás totalmente desprevenida, porque nadie me habla más que para pedir una Coca-Cola Light o lo que sea. Así que eso, número uno, me anima y hace que realmente te mire y te preste atención”.