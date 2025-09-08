Cuántas almendras hay que consumir para tener un intestino saludable, según expertos

Un estudio publicado en The Telegraph indicó cuál es la cantidad diaria de almendras que se deben ingerir para tener un intestino más saludable. Este órgano, que se encuentra entre el estómago y el ano, es el responsable de absorber el agua de los residuos alimenticios no digeribles.

Calificados como “pequeñas maravillas nutricionales”, las almendras son consideradas un superalimento capaz de nutrir al organismo de vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y, por consiguiente, de nuestro cuerpo.

Las almendras son importantes aliadas del corazón Internet: P

Según expertos, si una persona consume 45 almendras por día puede mejorar significativamente su salud intestinal y la salud cardiovascular. “Es una investigación prometedora que demuestra cómo las almendras pueden ayudar a ralentizar la respuesta glucémica gracias a sus niveles de grasa, fibra y proteína”, explicó la nutricionista Emily Holt.

Aunque parezca un número descabellado, esta cantidad de almendras no solo revitalizará el cuerpo, sino que otorgará beneficios adiciones para mejorar el desarrollo del intestino y el resto de los órganos intervinientes en la digestión.

Beneficios de las almendras

“Una porción de 30 gramos de almendras contiene alrededor de 15 g. de grasas monoinsaturadas”, aseguró Holt acerca de esta grasa saludable -similar a las paltas- que ayuda, entre otras cosas, a reducir el colesterol “malo”.

Puntualizando en la salud intestinal, la científica Emily Leeming le aseguró a The Telegraph que las almendras son el alimento más recomendado para estos casos. “Son uno de los frutos secos con mayor contenido de fibra y una fuente de fibra prebiótica para los microbios intestinales”, manifestó como voz autorizada.

Los principales beneficios de las almendras para la salud

1) Previene enfermedades cardiovasculares

Especialistas indicaron que consumir dos gramos de almendras (dos unidades pequeñas) por día puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Esto se debe a su contenido en magnesio, fibras, potasio y vitamina E, que ayudan a estimular la absorción del colesterol HDL (bueno) y evitan que el colesterol LDL (malo).

2) Fortalece los huesos

Este fruto seco contiene cantidades considerables de calcio, un mineral esencial para el crecimiento de los huesos. A su vez, para dicha tarea, también es importante remarcar la presencia del magnesio, fósforo y potasio.

3) Regula el azúcar en sangre

Al ser una fuente saludable de fibras y grasas, las almendras previenen la diabetes tipo 2; a su vez, son ricos en vitaminas, minerales y contribuyen al bienestar general del organismo. Incorporarlas a la alimentación diaria o a la dieta puede proporcionar un shock de energía necesario para el día.

4) Mantenimiento de la masa muscular

Los expertos en nutrición y clínica médica coincidieron que una porción de 50 gramos de almendras proporcionan 12 gramos de proteínas, una cantidad necesaria e ideal para ayudar a los músculos a crecer sanos y saludables. Su inclusión en las dietas toma carácter de esencial al aportarle a las articulaciones y el cuerpo un sostén natural para fortalecer los tejidos.