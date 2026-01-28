El Dr. Conrado Estol dio a conocer cuál es el límite biológico del ser humano

El Dr. Conrado Estol es un famoso neurólogo argentino, fundador de Breyna Salud. A menudo en su cuenta de Instagram comparte videos alentadores sobre la salud humana; en particular, hace hincapié en los hábitos y todo aquello que le es beneficioso a la mente. En uno de sus podcasts, explicó cuánto puede vivir una persona y reveló cuál es la clave de la longevidad para que en las próximas décadas pueda alcanzarse la edad de 130 años.

“Yo sé que el límite biológico genético del ser humano hoy es 115 años aproximadamente. Está la señora de 117 comprobada hace poco tiempo. Sí, pero no vas a escuchar a alguien de 130. No vas a escuchar; la expectativa de vida hace muy poquito era de 70 años. Esa era la expectativa de vida hace muy poco, con calidad de vida”, introdujo el neurólogo en su explicación.

El neurólogo Estol asegura que la longevidad tiene un techo biológico, pero en laboratorios ya estudian cómo revertir o ralentizar el envejecimiento (Fuente: Instagram/@dr.conradoestol)

Luego advirtió que “se está buscando en laboratorios que literalmente estudian células para ver en todo lo que se llaman ahora los sellos del envejecimiento, que publicó un tal López Otín, en que te muestra los 12 escenarios que ocurren en una célula, que son los que llevan al envejecimiento. Y estos laboratorios estudian cómo frenar ese proceso, cómo revertirlo, cómo enlentecerlo, por lo menos”.

Además de su explicación audiovisual, agregó por escrito junto al posteo: “Hoy sabemos algo clave sobre longevidad. El límite genético del ser humano ronda los 115 años. Ese es, hasta ahora, el techo biológico conocido. Pero la ciencia no se detiene ahí. En distintos laboratorios del mundo se investiga cómo frenar —o incluso retroceder— el llamado reloj biológico. El proceso interno que hace que nuestras células envejezcan antes que nuestro calendario”.

Respecto a esta información, Estol destacó: “No se trata solo de vivir más años. Se trata de vivir más tiempo con un cerebro lúcido, un cuerpo funcional y autonomía. Mientras la genética fija un límite, los hábitos, el entorno y la ciencia moderna deciden cómo llegamos a ese límite”.

De acuerdo a lo mencionado por Estol, una persona puede llegar hasta los 90 años y, si pasa los 100, se debe a un factor genético (Fuente: Pexels)

Cabe remarcar que en una entrevista que concedió el año pasado a la TV Pública, se refirió a la longevidad y fue tajante sobre los hábitos que una persona debe tomar a diario para vivir más y mejor. Aunque adelantó que las personas que llegan a los 100 años tienen un tipo de genética particular que influye en que su techo biológico sea otro. “Tiene un gen protegido”, sentenció.

Sin embargo y para no desalentar las expectativas, Estol remarcó: “Hoy, llegar a los 90 años ya no es una excepción. Es la consecuencia natural de hacer los ‘deberes’ que siempre repito: mover el cuerpo todos los días, dormir bien, controlar el estrés, alimentarse con comida real, medir la edad arterial y hacer una evaluación general en una clínica de longevidad confiable”.

Y luego añadió: “La ciencia avanza a un ritmo extraordinario. La tecnología que se está desarrollando va a permitir que esa expectativa siga creciendo”. Por último, insistió en que “hoy, con lo que ya tenemos, podemos vivir 90 años con un cerebro claro y un cuerpo fuerte. No se trata solo de sumar años, sino de llegar a ellos con plenitud”.