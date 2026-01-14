Facundo Pereyra, médico gastroenterólogo: “Estas son las ventajas de comer la pizza y las empanadas frías”
El experto publicó en sus redes sociales una sugerencia ante las dudas crecientes de sus pacientes acerca del beneficio de no ingerir estos alimentos en estado caliente
- 3 minutos de lectura'
La pizza y las empanadas son uno de los platos preferidos de los argentinos. Son opciones rápidas, sencillas y que le sacan el apuro a más de uno. En esa línea, a muchos les surgió la duda si ingerir cualquiera de estos alimentos en estado frío podría ser mejor para la salud y aportar un beneficio directo al organismo, por lo que Facundo Pereyra, especialista en nutrición saldó esa incógnita y dio sugerencias al respecto.
Mediante su cuenta de Instagram: @drfacundopereyra, el nutricionista con casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que explicó en detalle por qué es mejor comer la pizza o las empanadas frías y qué efecto tiene en el cuerpo.
“Enfriá la pizza y enfriá las empanadas. De esa forma el almidón de la harina de trigo se transforma en almidón resistente y es un almidón más duro, más difícil de desdoblar. Cuando lo comés, no entra enseguida a la sangre, tarda más y también funciona como prebiótico. Conclusión, impacta menos el metabolismo, engorda menos y también mejora tu microbiota”, indicó el especialista.
En apoyo a su mensaje grabado, escribió en el post: “La ventaja de enfriar la pizza y las empanadas y recalentarlas antes de comerlas está en cómo el almidón de los ingredientes cambia al enfriarse. Cuando enfriamos alimentos ricos en carbohidratos, como la masa de la pizza o las empanadas, ocurre un fenómeno llamado retrogradación del almidón”.
Entonces, ¿qué significa esto?: “Que el almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de fibra que nuestro cuerpo no digiere completamente. Como resultado se reduce el impacto en el azúcar en sangre y se favorece la salud intestinal, ya que el almidón resistente alimenta a las bacterias buenas del intestino”.
Además, Pereyra hizo hincapié en si es bueno volver a calentar la pizza o las empanadas: “¡No te preocupes! Aunque las recalientes, el almidón resistente permanece. Así, podés disfrutar de tus comidas favoritas con un toque más saludable”.
El experto en nutrición señaló que comer estos alimentos fríos tiene tres beneficios comprobados:
- Menor índice glucémico: Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
- Mayor saciedad: Ideal si querés evitar comer de más.
- Mejora la salud intestinal: El almidón resistente funciona como prebiótico.
Recordá que, ante cualquier otra duda al respecto, podés consultar con tu médico de confianza para conocer si el impacto en tu propio organismo puede ser o no positivo.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
Fácil de hacer. La bebida baja en azúcares que es ideal para refrescarte los días de calor y solo requiere de una palta
"Es la más dulce del mundo". La fruta rica en potasio y vitamina C que es buena para los intestinos
Salud cardiovascular. Estas son las bebidas que no hay que tomar si tenés presión alta
- 1
Tini Stoessel compartió un álbum en bikini y encendió las redes con su cambio físico: “Qué lindo fue”
- 2
Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen
- 3
La inteligencia artificial permite identificar a un asesino nazi en una de las fotos más atroces del Holocausto
- 4
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero