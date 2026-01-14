Facundo Pereyra, médico gastroenterólogo: “Estas son las ventajas de comer la pizza y las empanadas frías”

La pizza y las empanadas son uno de los platos preferidos de los argentinos. Son opciones rápidas, sencillas y que le sacan el apuro a más de uno. En esa línea, a muchos les surgió la duda si ingerir cualquiera de estos alimentos en estado frío podría ser mejor para la salud y aportar un beneficio directo al organismo, por lo que Facundo Pereyra, especialista en nutrición saldó esa incógnita y dio sugerencias al respecto.

Mediante su cuenta de Instagram: @drfacundopereyra, el nutricionista con casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que explicó en detalle por qué es mejor comer la pizza o las empanadas frías y qué efecto tiene en el cuerpo.

El especialista en nutrición explicó que al estar frío, el almidón se vuelve más resistente, por lo que tarda más tiempo en ser absorbido por la sangre (Fuente: Instagram/@drfacupereyra)

“Enfriá la pizza y enfriá las empanadas. De esa forma el almidón de la harina de trigo se transforma en almidón resistente y es un almidón más duro, más difícil de desdoblar. Cuando lo comés, no entra enseguida a la sangre, tarda más y también funciona como prebiótico. Conclusión, impacta menos el metabolismo, engorda menos y también mejora tu microbiota”, indicó el especialista.

El experto explicó que comer la pizza y las empanadas frías tiene un beneficio para el sistema digestivo (Fuente: Pexels)

En apoyo a su mensaje grabado, escribió en el post: “La ventaja de enfriar la pizza y las empanadas y recalentarlas antes de comerlas está en cómo el almidón de los ingredientes cambia al enfriarse. Cuando enfriamos alimentos ricos en carbohidratos, como la masa de la pizza o las empanadas, ocurre un fenómeno llamado retrogradación del almidón”.

Entonces, ¿qué significa esto?: “Que el almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de fibra que nuestro cuerpo no digiere completamente. Como resultado se reduce el impacto en el azúcar en sangre y se favorece la salud intestinal, ya que el almidón resistente alimenta a las bacterias buenas del intestino”.

Cuando el almidón está frío ocurre un fenómeno de retrogradación, que contribuye a la salud de la microbiota intestinal Pixabay

Además, Pereyra hizo hincapié en si es bueno volver a calentar la pizza o las empanadas: “¡No te preocupes! Aunque las recalientes, el almidón resistente permanece. Así, podés disfrutar de tus comidas favoritas con un toque más saludable”.

El experto en nutrición señaló que comer estos alimentos fríos tiene tres beneficios comprobados:

Menor índice glucémico: Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Mayor saciedad: Ideal si querés evitar comer de más.

Ideal si querés evitar comer de más. Mejora la salud intestinal: El almidón resistente funciona como prebiótico.

Recordá que, ante cualquier otra duda al respecto, podés consultar con tu médico de confianza para conocer si el impacto en tu propio organismo puede ser o no positivo.