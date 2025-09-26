El postre de la eterna juventud que ofrece múltiples beneficios para la piel
Se trata de un clásico que suele pasar desapercibido en la cocina, pero que guarda un importante valor nutricional; descubrí de qué se trata
- 2 minutos de lectura'
El elixir de la eterna juventud no fue descubierto, pero la ciencia confirma que ciertos alimentos ricos en colágeno pueden favorecer una apariencia más joven. Entre ellos se encuentra la gelatina, un postre clásico que suele pasar desapercibido en la cocina, pero que guarda un importante valor nutricional.
La relación entre colágeno y cuidado de la piel
De acuerdo con Medical News Today, la gelatina se deriva del colágeno, que contribuye a mantener la elasticidad de la piel. Con el paso de los años, la producción natural de colágeno disminuye, lo que provoca pérdida de firmeza, aparición de arrugas y líneas de expresión.
Los especialistas recomiendan optar por presentaciones libres de azúcares añadidos, ya que las versiones endulzadas o industrializadas —como caramelos o postres preparados— pueden contrarrestar sus beneficios nutricionales y afectar negativamente la salud metabólica.
Nutrición
La gelatina aporta proteínas y antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo. Su consumo puede favorecer la salud del sistema digestivo, los huesos, la piel, las articulaciones y otros tejidos.
Además, es una fuente destacada de los siguientes nutrientes:
- Calcio
- Magnesio
- Folato
- Colina
- Sodio
- Selenio
Contribución a la fortaleza ósea
La gelatina contiene lisina, un aminoácido clave para la salud muscular y ósea, ya que favorece la absorción de calcio y ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea. Estudios previos encontraron una asociación entre el consumo de aminoácidos y el aumento de la densidad ósea.
Según Healthline, pueden ayudar a reducir el dolor en las articulaciones y los huesos y mejorar la función cerebral.
Relación entre glicina y calidad del sueño
La gelatina es rica en glicina, un aminoácido que, según algunos estudios, podría mejorar la calidad del sueño y ciertas funciones neurológicas. Sin embargo, los investigadores no recomendaron específicamente el consumo de gelatina como método para favorecer el descanso nocturno.
¿Cuál es la mejor hora para consumir gelatina?
El momento ideal para consumir gelatina depende de las preferencias personales y de las necesidades nutricionales de cada persona. Sin embargo, diversos especialistas señalan que puede ser más beneficiosa cuando se ingiere en ayunas o durante la primera comida del día.
Por Camila Paola Sánchez Fajardo
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
Según expertos. Los nueve beneficios de consumir té de jengibre
Beneficios. Estas son las razones de por qué la yuca mejora el rendimiento en el deporte y aporta energía al cuerpo
Saludable. Expertos recomiendan consumir semillas de papaya para el buen funcionamiento del hígado: cómo y cuántas sumar a la dieta
- 1
El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan
- 2
Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
- 3
La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad
- 4
“Aumentará un 327% en dos años”: la nueva herramienta de inteligencia artificial que promete revolucionar el trabajo