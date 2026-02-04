La integración de raíces milenarias en la alimentación diaria forma parte de las rutinas de bienestar actuales. El jugo de limón con cúrcuma constituye una opción para el tratamiento de afecciones digestivas y articulares. Esta práctica se realiza durante la primera comida del día con el objetivo de absorber sus nutrientes.

¿En qué momento del día hay que tomar el jugo de limón con cúrcuma?

La ingesta de esta preparación ocurre preferentemente durante la mañana, ya que el inicio de la jornada marca el punto ideal para este hábito. La mezcla desinflama el estómago tras el descanso nocturno y el cuerpo experimenta una sensación de ligereza. La bebida otorga variedad al desayuno habitual. Esta práctica previene afecciones respiratorias y refuerza el sistema inmunológico.

El consumo matutino de esta preparación favorece la desinflamación del estómago tras el despertar Shutterstock - Shutterstock

Los remedios caseros tienen la intención de aliviar malestares con ingredientes orgánicos. La cúrcuma se combina con el limón para potenciar sus beneficios, ya que el cítrico es un aliado para la mezcla. En los últimos años, la sociedad atribuye a esta raíz usos que exceden la gastronomía por sus propiedades antibacterianas y cicatrizantes.

Aportes nutricionales y efectos en el organismo del jugo de limón con cúrcuma

Esta combinación de ingredientes aporta potasio, sodio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc, también incluye vitaminas C, E y K. La raíz posee curcumina, sustancia responsable de su color amarillo intenso y es el encargado de brindar propiedades antibacterianas y cicatrizantes a quienes lo consumen. La mezcla desinflama el estómago y otorga una sensación de ligereza.

La raíz de cúrcuma actúa como analgésico natural si el usuario la incorpora de manera habitual al inicio del día Maksym_Azovtsev

El hábito disminuye la presencia de gases y mitiga síntomas del síndrome del intestino irritable como las náuseas o la sensación de vómito. La planta actúa como un analgésico natural. Su acción reduce el dolor en músculos y huesos, es por ello que las personas con artritis encuentran alivio en sus efectos desinflamatorios. Algunas personas consideran que esta bebida ayuda a bajar de peso, pero la evidencia científica sobre este punto es insuficiente hasta el momento.

Formatos de consumo y recomendaciones médicas

La planta procede de la India y pertenece a la familia del jengibre. El polvo se obtiene del tallo subterráneo y su nombre deriva del término árabe kurkum. En diversos ámbitos se la conoce como el azafrán asiático, un producto que resulta bajo en calorías y en grasas, a pesar de tener una alta cantidad de hidratos de carbono.

La ingesta matinal de la cúrcuma favorece la desinflamación del estómago al momento de despertar

La industria ofrece este ingrediente en cápsulas, tabletas, extractos o polvos y también existe como suplemento alimenticio. Especialistas coinciden que la mejor manera de aprovechar sus propiedades es con un té o jugo. pero una consulta previa con los médicos de cabecera es fundamental ante el uso de estos remedios caseros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.