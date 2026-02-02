El alimento que tiene omega 3 y que si lo incorporás se van los antojos dulces
El doctor Facundo Pereyra remarcó la injerencia de las sardinas en la dieta alimenticia de las personas; cuáles son sus beneficios
La alimentación es un pilar fundamental en la vida de las personas. Al otorgar vitaminas y nutrientes esenciales para la rutina diaria, los profesionales de la salud, mediante sus plataformas digitales, arman videos para aconsejar qué comer y cuándo hacerlo. En esta ocasión, el doctor Facundo Pereyra, reconocido por su labor en la medicina funcional digestiva, explicó cuál es el snack saludable para incorporar a la dieta cuando se tiene un antojo dulce.
El disparador que usó Pereyra fue una especie de diálogo interno cuando uno busca comer algo dulce después de almorzar o cenar. Es ahí donde introdujo a las sardinas como un “carbohidrato refinado” que, debido a su versatilidad, puede hasta ser una colación en el espacio donde uno trabaja.
“El antídoto número uno de los antojos dulces son las sardinas”, deslizó el experto. Y agregó: “Tiene omega 3, que engaña a los neuropos, las células intestinales que piden azúcar. Además de proteínas sacian, tienen miles de nutrientes. Es el alimento número uno para snack”.
La particularidad de los ácidos grasos omega 3 es que el cuerpo humano no los produce y, por ende, deben obtenerse a través de una dieta. Su presencia en el sistema nervioso despertó el interés de la ciencia por su papel en la comunicación entre neuronas y en la regulación del estado de ánimo.
Estos ácidos grasos forman parte de la estructura de las membranas neuronales y participan en los mecanismos que permiten transmitir señales químicas. Por este motivo, se los asocia con la respuesta emocional y la capacidad del cerebro para adaptarse al estrés y otros trastornos que pueden aquejar el día a día.
