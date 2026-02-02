El alimento que tiene omega 3 y que si lo incorporás se van los antojos dulces

La alimentación es un pilar fundamental en la vida de las personas. Al otorgar vitaminas y nutrientes esenciales para la rutina diaria, los profesionales de la salud, mediante sus plataformas digitales, arman videos para aconsejar qué comer y cuándo hacerlo. En esta ocasión, el doctor Facundo Pereyra, reconocido por su labor en la medicina funcional digestiva, explicó cuál es el snack saludable para incorporar a la dieta cuando se tiene un antojo dulce.

El disparador que usó Pereyra fue una especie de diálogo interno cuando uno busca comer algo dulce después de almorzar o cenar. Es ahí donde introdujo a las sardinas como un “carbohidrato refinado” que, debido a su versatilidad, puede hasta ser una colación en el espacio donde uno trabaja.

Los múltiples beneficios de comer sardinas en lata Freepik

“El antídoto número uno de los antojos dulces son las sardinas”, deslizó el experto. Y agregó: “Tiene omega 3, que engaña a los neuropos, las células intestinales que piden azúcar. Además de proteínas sacian, tienen miles de nutrientes. Es el alimento número uno para snack”.

La particularidad de los ácidos grasos omega 3 es que el cuerpo humano no los produce y, por ende, deben obtenerse a través de una dieta. Su presencia en el sistema nervioso despertó el interés de la ciencia por su papel en la comunicación entre neuronas y en la regulación del estado de ánimo.

La importancia de consumir Omega - 3

Estos ácidos grasos forman parte de la estructura de las membranas neuronales y participan en los mecanismos que permiten transmitir señales químicas. Por este motivo, se los asocia con la respuesta emocional y la capacidad del cerebro para adaptarse al estrés y otros trastornos que pueden aquejar el día a día.