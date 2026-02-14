Jugo de zanahoria: pros y contras de tomarlo todos los días

Incorporar jugo de zanahoria a la alimentación diaria fortalece el estado físico general. El consumo ocurre principalmente durante las mañanas para aprovechar los nutrientes desde el inicio de la jornada, con el fin de obtener vitaminas de manera directa y sencilla. La búsqueda de defensas naturales motiva la elección de esta hortaliza de raíz naranja.

¿Qué efectos produce la ingesta diaria de este zumo natural?

Un vaso de este preparado aporta vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Estos elementos proveen energía inmediata al cuerpo humano. La bebida contiene vitamina E, folatos, ácido ascórbico y complejo B. De acuerdo con el Poder del Consumidor, gracias a los pigmentos carotenoides que contiene, satisface las necesidades de vitamina A en el cuerpo, la cual es crucial para el adecuado funcionamiento del sistema inmunitario. Los carotenos otorgan el tono anaranjado característico a la raíz. Estos antioxidantes se convierten en betacarotenos dentro del organismo.

El jugo de zanahorias es una gran fuente de energía Shutterstock

La zanahoria posee un alto contenido de fibra un nutriente que regula los niveles de azúcar en la sangre y funciona como un diurético natural. Su consumo alivia molestias gástricas de diversa índole. El líquido reduce el exceso de acidez estomacal. El cultivo de esta especie comenzó en Irán hace siglos, donde los agricultores apreciaron las hojas y las semillas aromáticas de la planta. La raíz no ocupó un lugar central en la gastronomía de esa época, pero la evolución del consumo transformó a la raíz en el componente más valorado de la hortaliza. La fibra vegetal mejora el tránsito intestinal de los consumidores.

El jugo de zanahorias posee un alto contenido de fibra Shutterstock

Protección de la salud visual y dermatológica

La ingesta de la bebida aumenta la presencia de antioxidantes, agentes combaten los radicales libres en el cuerpo y la mezcla del jugo con limón potencia los resultados estéticos y saludables. Esta combinación fortalece la salud de la piel y el pelo. mientras que las uñas reciben nutrientes vitales a través de esta unión de ingredientes. El consumo del vegetal aborda diversos problemas de la visión, ya que la hortaliza trata las cataratas y combate la sequedad ocular. La ingesta previene la conjuntivitis y soluciona la ceguera nocturna.

Beber jugo de zanahoria aumenta la presencia de antioxidantes Imagen de Freepik

Calidad de la lactancia y prevención de caries

Estudios demostraron que la inclusión de la hortaliza en la dieta mejora la calidad biológica de la leche materna. El alimento fortalece los dientes y las encías de manera natural, ya que su contenido de flúor protege el esmalte dental, un mineral que previene la aparición de caries en la dentadura. La raíz constituye la parte más utilizada en la actualidad para la elaboración de jugos y extractos. El consumo regular de este vegetal garantiza un aporte constante de sustancias beneficiosas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.