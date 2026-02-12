La mayoría de los cánceres evitables están vinculados a solo dos hábitos

Más de un tercio de todos los casos de cáncer en el mundo se puede prevenir, según un nuevo análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino representan casi la mitad de esos casos. Esto significa que millones de casos fatales de cáncer cada año podrían evitarse mediante intervenciones médicas, cambios de comportamiento, reducción de riesgos laborales y combate contra los contaminantes ambientales.

“Abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más poderosas para reducir la carga global del cáncer”, afirmó Isabelle Soerjomataram, epidemióloga médica de la OMS y autora principal del análisis, según Science Alert.

El tabaquismo es una de las conductas que se deberían cambiar (Foto: Freepik)

El estudio constató que en 2022 hubo casi 19 millones de nuevos casos de cáncer. Aproximadamente, el 38% estuvo relacionado con 30 factores de riesgo modificables. Entre ellos se encuentran: el tabaquismo, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal elevado, la actividad física insuficiente, el uso de tabaco sin humo (como el tabaco de mascar), la lactancia inadecuada, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta, agentes infecciosos y más de una decena de exposiciones ocupacionales.

El principal factor prevenible asociado al cáncer es fumar tabaco. Estuvo vinculado al 15% de todos los casos de cáncer ese año. Entre los hombres, el riesgo fue particularmente alto: el tabaquismo contribuyó al 23% de todos los nuevos casos de cáncer en el mundo dentro de este grupo.

Pero el cigarrillo no es la única causa. La contaminación del aire también desempeña un papel importante y su impacto varía según la región. En Asia Oriental, por ejemplo, alrededor del 15% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres se atribuyeron a la contaminación del aire. En el norte de África y Asia Occidental, aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de pulmón en hombres tuvo la misma causa.

El consumo de alcohol explicó casi 700.000 casos (Foto: Freepik)

Después del tabaquismo, el segundo principal factor de riesgo prevenible fue el consumo de alcohol, responsable del 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer (cerca de 700 mil casos).

Las infecciones, por su parte, estuvieron asociadas a alrededor del 10% de los nuevos casos de cáncer. Entre las mujeres, la mayor proporción de cánceres prevenibles fue causada por el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, que puede derivar en cáncer de cuello uterino.

Los casos de cáncer de estómago son más frecuentes en hombres y suelen estar relacionados con el tabaquismo y con infecciones asociadas al hacinamiento, el saneamiento inadecuado y la falta de acceso al agua potable.