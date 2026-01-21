La sorprendente clave para una vida saludable en personas de más de 70 años

Cuando se superan los 70 años, el foco de la actividad física para una buena calidad de vida suele estar en caminatas o rutinas de gimnasio. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren un factor menos conocido pero fundamental: el balance corporal, que desempeña un papel significativo en la autonomía de la persona. Este entrenamiento “silencioso” y poco visible marca una diferencia crucial, ya que prioriza la independencia funcional y previene caídas. La ciencia demostró que esta es la actividad que puede definir cuántos años se vive con verdadera salud.

La percepción común es que mantenerse activo implica sumar kilómetros o levantar pesas. Si bien todo eso ayuda, cuando los investigadores analizan quiénes conservan la autonomía con el paso del tiempo, la capacidad de balancearse adecuadamente emerge como un factor decisivo. Actividades sencillas como mantenerse de pie sin apoyo, levantarse de una silla sin la ayuda de las manos o girar en un espacio reducido sin perder estabilidad, anticipan mejor el futuro funcional que la cantidad de ejercicio aeróbico semanal.

La capacidad de mantener el equilibrio es crucial después de los 70 (Foto: Freepik)

El equilibrio no es una función aislada, ni se limita a la fuerza en las piernas. Su correcto funcionamiento involucra una compleja interacción entre músculos, nervios, el tiempo de reacción, el oído interno y el cerebro. Por ello, un desajuste en el balance corporal puede tener un impacto sistémico en todo el organismo.

En Japón, por ejemplo, médicos y gerontólogos incorporan pruebas básicas de equilibrio para la detección temprana de riesgos. Un estudio amplio en esa región reveló que quienes no podían mantenerse sobre una sola pierna durante 20 segundos presentaban un riesgo significativamente mayor de accidentes cerebrovasculares y muerte prematura, incluso en ausencia de señales evidentes de fragilidad.

La pérdida de equilibrio no solo aumenta el riesgo de caídas, sino que desencadena un círculo vicioso que limita la vida diaria. Cuando el cuerpo se siente inestable, aparece el miedo a caerse. Ese temor reduce el movimiento cotidiano, lo que conduce a una pérdida progresiva de fuerza y coordinación. Las caídas, en este sentido, rara vez son el problema inicial; suelen ser la consecuencia final de un deterioro previo. Antes, aparece una sensación sutil de “ya no me siento firme”. Detectar y entrenar ese punto a tiempo es clave para cambiar el pronóstico.

El equilibrio puede entrenarse (Foto: Freepik)

Los especialistas actuales hacen hincapié en la “esperanza de vida saludable” por encima de la “esperanza de vida”. Es decir, no solo cuántos años se vive, sino cuántos de esos años se viven bien, conservando la capacidad de realizar tareas cotidianas como subir escaleras, reaccionar rápido, vestirse solo o salir de casa sin ayuda. En este contexto, el equilibrio no es un complemento del ejercicio; es la base sobre la cual se construye una verdadera calidad de vida en la vejez. Sin una estabilidad adecuada, incluso caminar mucho pierde gran parte de su impacto protector.

La buena noticia es que el equilibrio es una capacidad que se puede entrenar y mejorar a cualquier edad. No requiere aparatos sofisticados ni inscripciones a gimnasios. Puede entrenarse de manera simple: cambiando el peso de una pierna a otra de pie, manteniéndose unos segundos sobre un solo apoyo (usando una silla solo como seguridad si es necesario) e integrando pequeños desafíos en la vida diaria.