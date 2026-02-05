La “vitamina de oro”: cuáles son los alimentos que la contienen

El National Institutes of Health detalló los beneficios del consumo de una destacada vitamina para la estabilidad del organismo. Este componente biológico participa en la síntesis del material genético y el mantenimiento de las funciones neuronales. La ausencia del nutriente en la dieta diaria deriva en estados de debilidad que afectan el desempeño intelectual.

La “vitamina de oro”: los alimentos que la contienen

La mayor concentración de la vitamina B12 reside en productos de origen animal. El pescado destaca como una fuente primordial, específicamente el salmón y el atún. Las carnes de vaca, cerdo y pollo también aportan cantidades significativas de este nutriente.

El salmón y el atún destacan como fuentes primordiales de origen animal para obtener vitamina B12 LA NACION

El hígado de res constituye uno de los alimentos con mayor densidad de este componente. Los mariscos representan otra opción eficaz para cubrir los requerimientos diarios. El consumo de lácteos como la leche, el queso y el yogur garantiza el ingreso de este elemento al sistema.

Los huevos completan la lista de alimentos naturales que ofrecen esta protección biológica. Existen alternativas para quienes no consumen derivados animales. Las levaduras nutricionales y algunos cereales para el desayuno cuentan con fortificación específica de este complejo vitamínico.

El huevo de gallina es una de las grandes fuentes de vitamina B12

Estos productos procesados permiten que personas con dietas restrictivas alcancen los niveles necesarios. Los informes indican que la vitamina B12 es un nutriente crucial que contribuye a mantener la salud de las neuronas y la sangre. La incorporación de estos ingredientes evita la fatiga y optimiza la productividad personal.

Beneficios de la vitamina B12 en el organismo

El nutriente ejerce un rol fundamental en procesos metabólicos vitales. La generación y el uso de la energía dependen de su presencia constante. Interviene en la nutrición celular, la digestión eficiente y la correcta circulación. El organismo utiliza este componente para regular la temperatura corporal.

Las fallas en la memoria y la confusión constante se vinculan con la escasez de este componente vitamínico Foto de Freepik

Según precisa MedlinePlus, “es importante para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central”. Esto incluye la protección del cerebro y la médula espinal. La vitamina previene la aparición de la anemia megaloblástica. Este trastorno sanguíneo genera debilidad extrema en quienes lo padecen.

La formación del ácido desoxirribonucleico, material genético presente en todas las células, requiere de dosis adecuadas de este compuesto. Una dieta equilibrada incrementa el rendimiento físico de manera natural. El mantenimiento de niveles óptimos asegura una respuesta neurológica rápida y eficaz ante las exigencias cotidianas.

¿Desde qué edad es recomendable consumir vitaminas?

Síntomas de la falta de vitamina B12

La deficiencia nutricional se manifiesta a través de señales físicas y cognitivas claras. El agotamiento constante y la debilidad muscular encabezan la lista de advertencias. La piel pálida y las palpitaciones cardíacas sugieren una posible carencia. Los pacientes suelen experimentar pérdida de apetito y una disminución involuntaria del peso corporal. Los problemas de equilibrio y la aparición de úlceras en la boca o la lengua indican un déficit avanzado.

El impacto mental resulta significativo. La depresión, la confusión constante y las fallas en la memoria se vinculan con la escasez de este nutriente. En el caso de los bebés, la ausencia de este elemento provoca retrasos en el crecimiento y el desarrollo general. La fatiga crónica afecta la calidad de vida y demanda una revisión inmediata de los hábitos alimenticios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.