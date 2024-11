Más allá del café: los alimentos que aportan energía y combaten el agotamiento

El cansancio puede jugarnos una mala pasada, ya que no dormir bien afecta nuestro bienestar de diversas maneras. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que la alimentación tiene un papel fundamental en la falta de energía, puesto que la calidad de los alimentos que consumimos impacta directamente en la vitalidad y el rendimiento diario. Por ello, elegir los alimentos adecuados para nuestro organismo se vuelve clave, ya que no solo nos ayuda a mantenernos más alertas y activos, sino que también puede mejorar nuestra salud a largo plazo.

Para esos momentos de cansancio, el café juega un papel valioso y es elegido por muchas personas debido a su capacidad para estimular el sistema nervioso, lo que permite sentirse más alerta. Sin embargo, el café no es la única solución, puesto que existen diversas formas de combatir el cansancio de manera efectiva, ya que el cuerpo depende de múltiples factores para mantenerse energizado. Por ende, es importante tener presentes los alimentos más recomendados.

Además del café, hay muchos alimentos ideales para recuperar la energía

Como señala el sitio web especializado Cuidate Plus, una dieta variada y equilibrada es esencial para proporcionar los nutrientes que el organismo necesita para realizar las funciones vitales y mantener una buena salud. Además de micronutrientes como las vitaminas y los minerales, es fundamental consumir suficientes carbohidratos, ya que estos son la fuente primaria de energía para el cuerpo.

En ese sentido, explicaron que consumir cereales, productos ricos en proteínas, como la carne, el pescado y las legumbres, así como frutas, verduras y lácteos, es clave para obtener suficiente energía para todo el día. Hay que tener en cuenta que esos alimentos brindan nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente y también ayudan a mantener los niveles de energía estables, lo que permite un buen rendimiento físico y mental. Por ende, incorporarlos en una dieta equilibrada asegura una fuente continua de vitalidad, lo que es crucial para mantener una salud óptima y afrontar las actividades diarias.

Alimentos como verduras y cereales aportan mucha energía, según los expertos

Es importante destacar que siempre se debe consultar con un médico o nutricionista antes de tomar cualquier decisión relacionada con la alimentación, el cambio de hábitos o la salud, para recibir el diagnóstico adecuado según cada situación.

Ahora bien, un informe de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, propuso algunos alimentos convenientes para combatir los síntomas de cansancio. En el documento, se mencionan cantidades sugeridas de los mismos, que pueden ayudar a mantener los niveles de energía y reducir la fatiga:

Verduras de hoja verde : espinaca, col, acelga, brócoli o lechuga, son fuente de minerales, vitamina C y antioxidantes.

: espinaca, col, acelga, brócoli o lechuga, son fuente de minerales, vitamina C y antioxidantes. Naranja : una de las grandes virtudes de esta fruta es la cantidad de vitamina C que posee. El estudio recomendó al menos una medida diaria de naranja, lo que representa un vaso de jugo fresco por día.

: una de las grandes virtudes de esta fruta es la cantidad de vitamina C que posee. El estudio recomendó al menos una medida diaria de naranja, lo que representa un vaso de jugo fresco por día. Lácteos : la leche o el queso son buenas fuentes de calcio, un mineral sumamente importante para gozar de buena salud.

: la leche o el queso son buenas fuentes de calcio, un mineral sumamente importante para gozar de buena salud. Cereales integrales : en el estudio, se destacó una amplia selección de diferentes tipos y resaltaron que es mejor consumir no procesados , como es el caso del arroz integral.

: en el estudio, se destacó una amplia selección de diferentes tipos y , como es el caso del arroz integral. Castañas de cajú: este fruto seco es un gran aliado para la salud debido a su alto contenido de antioxidantes y grasas saludables para el corazón, además de ser rico en minerales como magnesio, hierro, selenio y zinc.

Chocolate o cacao : este alimento ayuda a reducir el colesterol malo en sangre y aumentar los niveles del bueno.

: este alimento ayuda a reducir el colesterol malo en sangre y aumentar los niveles del bueno. Pescados azules : estos tipos de pescado son ricos en omega-3, por lo que son esenciales para prevenir el agotamiento.

: estos tipos de pescado son ricos en omega-3, por lo que son esenciales para prevenir el agotamiento. Proteínas magras : por ejemplo, las del pollo, pavo y pescado blanco, debido a que son alimentos con un bajo contenido en grasas saturadas .

: por ejemplo, las del pollo, pavo y pescado blanco, . Frutas y verduras: debido al gran aporte de nutrientes esenciales que poseen muchos de estos alimentos.

LA NACION