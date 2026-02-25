Piedra amatista: los cuatro beneficios energéticos de llevar una como colgante

La amatista es una de las piedras preciosas más comunes en aquellos que creen que tiene un poder más allá de la simpleza de su composición. La combinación de gris y violeta o rosado la vuelve codiciada, ya que destaca entre otras. Según el esoterismo, todos deberían llevar este mineral colgado en un collar o poseerlo como adorno en el hogar.

La amatista era famosa ya desde la antigua Grecia, cuando se pensaba que combatía los efectos de la embriaguez. De allí surgió el nombre “amethystos”, que significa “sobrio”. Además, al igual que la obsidiana o el jade, fue de las primeras en utilizarse para ornamentaciones, debido a su belleza.

La amatista es una de las piedras más utilizadas desde el esoterismo gracias a sus propiedades para calmar la mente (Fuente: Pexels)

Con el paso de los años ganó popularidad y se convirtió en una piedra preciada que las llamadas “brujas” sugirieron para atraer las vibras positivas al hogar y proteger las almas sensibles.

Propiedades de la amatista:

Este mineral tiene la capacidad de transmutar la energía y aumentar el nivel o vibración baja (Fuente: Pexels)

Ayuda a tener la mente clara y a relajarla . Contribuye asimismo a calmar los dolores de cabeza si se posa sobre la frente.

. Contribuye asimismo a calmar los dolores de cabeza si se posa sobre la frente. Limpia el entorno de tu hogar de malas energías y de proyectos estancos. Aporta paz y suma al equilibrio de la familia.

y de proyectos estancos. Aporta paz y suma al equilibrio de la familia. Se relaciona con la intuición y ayuda a desarrollar un sentido más sensible al respecto.

y ayuda a desarrollar un sentido más sensible al respecto. Transmuta la energía y es capaz de elevar un nivel bajo a otro alto. Esto se basa en la ley de la transmutación perpetua, donde todo cambia y se transforma.

Para qué sirve la amatista

Tip adicional: recordá que para limpiar y cargar la piedra es necesario que la dejes bajo la luz de la Luna llena.