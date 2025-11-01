Por qué muchos cardiólogos recomiendan comer una banana por la mañana
Esta fruta ayuda a mantener los niveles de azúcar estables y reduce los riesgos de presentar un bajón de energía antes del almuerzo
La banana es una fruta que ofrece múltiples beneficios para la salud, especialmente para el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos del cuerpo, por lo que algunos profesionales consideran adecuado incluirla en la dieta.
Frente a esto, la Fundación Británica del Corazón, reveló en una investigación que ingerir este alimento durante la mañana, particularmente alrededor de las 11 h, puede ayudar a regular los niveles de colesterol, controlar la presión arterial y evitar bajones de energía antes del almuerzo.
En ese sentido, algunos cardiólogos explican que las babanas se caracterizan por ser ricos en vitaminas B y C, ácido fólico y pantoténico, niacina, y minerales como calcio, fósforo, magnesio y manganeso. De acuerdo con el estudio, reemplazar el consumo de snacks altos en azúcar o grasa por frutas como la banana brinda una sensación de saciedad y energía natural, que se traduce en un mejor estado del sistema circulatorio.
Además, al ser un alimento tropical, contiene potasio, fibra soluble, carbohidratos complejos y antioxidantes que influyen directamente en la presión arterial y previenen la acumulación de colesterol. La Fundación Británica del Corazón también sostiene que consumir las bananas en su versión más pequeña puede ser una alternativa ideal, debido a que estos ayudan a mantener los niveles de azúcar estables.
Los especialistas recomiendan, como primera opción, ingerir la fruta de forma natural sin ningún producto adicional, especialmente antes de hacer ejercicio o para aguantar una jornada laboral compleja.
Otra de las alternativas populares es elaborar batidos o jugos en los que la banana sea complementado con espinaca, col rizada, fresas, arándanos, tomates o paltas, ya que muchos de estos alimentos son beneficiosos para la salud del corazón.
En caso de que las presentaciones anteriores no se ajusten a la rutina diaria, los expertos consideran que la fruta puede ser mezclada con más alimentos de forma progresiva, por lo que aconsejan comer cereal con rodajas pequeñas o utilizarlos trozos para darle más sabor a los sándwiches de mantequilla de maní.
Es importante recordar que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta, consulte con un médico especialista.
*Por Stephany Guzmán Ayala
