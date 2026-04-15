Según Harvard: estos son los cinco desayunos ideales para el cerebro
Especialistas de la renombrada universidad estadounidense analizaron qué nutrientes requiere el órgano más importante del cuerpo para su correcto funcionamiento
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El desayuno se concibe como uno de los pasos primordiales a realizar ni bien se inicia el día. Adquirir los alimentos que proporcionan nutrientes necesarios contribuye a que el cerebro funcione mejor y rinda a lo largo de todo el día. Especialistas de la Universidad de Harvard realizaron una investigación al respecto y señalaron qué comida es la mejor.
Culturalmente, el desayuno se subestimó desde hace varias décadas. Facturas, pan y hasta tortas pueden ser parte del menú a poco de amanecer, pero no tienen un valor en el aporte de vitaminas, minerales y proteínas vitales para soportar la jornada. Por ello, los especialistas en nutrición recomiendan modificar ese hábito e incorporar alimentos más saludables. Gracias a esas investigaciones, se demostró que los mejores alimentos para el cerebro son los mismos que protegen el corazón y los vasos sanguíneos.
Cinco desayunos favoritos para el cerebro, según las recomendaciones de Harvard
1. Tostón “Power” de salmón y espinaca
- Ingredientes: Una rodaja de pan integral de masa madre, salmón ahumado (o bacalao), un puñado de espinacas frescas y un toque de palta (aguacate).
- Preparación: Tostá el pan, pisá un poquito de palta encima, sumale las hojas de espinaca crudas (bien lavadas) y coroná con las láminas de pescado graso.
- Beneficio: El omega-3 del salmón ayuda a mantener bajos los niveles de beta-amiloide, mientras que la espinaca aporta vitamina K y folato para retrasar el deterioro cognitivo.
2. Bowl de yogur, nueces y arándanos
- Ingredientes: Yogur natural sin azúcar, una buena cantidad de arándanos (o frutillas) y un puñado de nueces picadas.
- Preparación: Mezclá todo en un bowl. Si querés un extra de fibra, podés sumar semillas de lino.
- Beneficio: Los flavonoides de las bayas pueden retrasar el deterioro de la memoria hasta 2,5 años. Las nueces aportan ácido alfa-linolénico (ALA), ideal para la presión arterial y la salud de las arterias cerebrales.
3. Omelette “verde” con nueces
- Ingredientes: Dos huevos, media taza de brócoli picado bien chiquito (o col rizada) y unas nueces troceadas adentro del relleno.
- Preparación: Salteá apenas el brócoli, batí los huevos y hacé el omelette. Meté las nueces justo antes de doblarlo para que queden crocantes.
- Beneficio: El brócoli es rico en luteína y betacaroteno. Las nueces refuerzan la función cognitiva según los estudios de la UCLA mencionados por Harvard.
4. Batido “Inteligente” de Bayas y Lino
- Ingredientes: Leche (o bebida vegetal), una taza de frutillas y arándanos congelados, una cucharada de semillas de lino molidas y un chorrito de té verde frío.
- Preparación: Licuá todo hasta que quede cremoso. El té verde le da el toque de cafeína necesario.
- Beneficio: Combina el poder antioxidante de los flavonoides con la cafeína, que ayuda a consolidar nuevos recuerdos y mejorar la concentración mental.
5. Revuelto de bacalao y hojas verdes (estilo gramajo saludable)
- Ingredientes: Bacalao desmenuzado, hojas de berza o espinaca salteadas, un huevo y una taza de café negro para acompañar.
- Preparación: Salteá el pescado con las hojas verdes y cuajá el huevo encima. Acompañalo con un café recién filtrado.
- Beneficio: El pescado aporta las grasas saludables necesarias, y la cafeína del café (unos 200 mg según el estudio de Johns Hopkins) te ayuda a identificar y procesar mejor la información durante el día.
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