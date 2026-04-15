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Según Harvard: estos son los cinco desayunos ideales para el cerebro

Especialistas de la renombrada universidad estadounidense analizaron qué nutrientes requiere el órgano más importante del cuerpo para su correcto funcionamiento

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Especialistas de la Universidad de Harvard explixaron qué alimentos son los favoritos del cerebro para desayunar
Especialistas de la Universidad de Harvard explixaron qué alimentos son los favoritos del cerebro para desayunar(Fuente: Freepik)

El desayuno se concibe como uno de los pasos primordiales a realizar ni bien se inicia el día. Adquirir los alimentos que proporcionan nutrientes necesarios contribuye a que el cerebro funcione mejor y rinda a lo largo de todo el día. Especialistas de la Universidad de Harvard realizaron una investigación al respecto y señalaron qué comida es la mejor.

Culturalmente, el desayuno se subestimó desde hace varias décadas. Facturas, pan y hasta tortas pueden ser parte del menú a poco de amanecer, pero no tienen un valor en el aporte de vitaminas, minerales y proteínas vitales para soportar la jornada. Por ello, los especialistas en nutrición recomiendan modificar ese hábito e incorporar alimentos más saludables. Gracias a esas investigaciones, se demostró que los mejores alimentos para el cerebro son los mismos que protegen el corazón y los vasos sanguíneos.

Un desayuno saludable puede variar en cereales integrales, frutas, frutos secos y hasta incluso pescado
Un desayuno saludable puede variar en cereales integrales, frutas, frutos secos y hasta incluso pescado(Fuente: Freepik)

Cinco desayunos favoritos para el cerebro, según las recomendaciones de Harvard

1. Tostón “Power” de salmón y espinaca

  • Ingredientes: Una rodaja de pan integral de masa madre, salmón ahumado (o bacalao), un puñado de espinacas frescas y un toque de palta (aguacate).
  • Preparación: Tostá el pan, pisá un poquito de palta encima, sumale las hojas de espinaca crudas (bien lavadas) y coroná con las láminas de pescado graso.
  • Beneficio: El omega-3 del salmón ayuda a mantener bajos los niveles de beta-amiloide, mientras que la espinaca aporta vitamina K y folato para retrasar el deterioro cognitivo.

2. Bowl de yogur, nueces y arándanos

  • Ingredientes: Yogur natural sin azúcar, una buena cantidad de arándanos (o frutillas) y un puñado de nueces picadas.
  • Preparación: Mezclá todo en un bowl. Si querés un extra de fibra, podés sumar semillas de lino.
  • Beneficio: Los flavonoides de las bayas pueden retrasar el deterioro de la memoria hasta 2,5 años. Las nueces aportan ácido alfa-linolénico (ALA), ideal para la presión arterial y la salud de las arterias cerebrales.
Cuatro recetas nutritivas según Harvard
Cuatro recetas nutritivas según Harvard

3. Omelette “verde” con nueces

  • Ingredientes: Dos huevos, media taza de brócoli picado bien chiquito (o col rizada) y unas nueces troceadas adentro del relleno.
  • Preparación: Salteá apenas el brócoli, batí los huevos y hacé el omelette. Meté las nueces justo antes de doblarlo para que queden crocantes.
  • Beneficio: El brócoli es rico en luteína y betacaroteno. Las nueces refuerzan la función cognitiva según los estudios de la UCLA mencionados por Harvard.

4. Batido “Inteligente” de Bayas y Lino

  • Ingredientes: Leche (o bebida vegetal), una taza de frutillas y arándanos congelados, una cucharada de semillas de lino molidas y un chorrito de té verde frío.
  • Preparación: Licuá todo hasta que quede cremoso. El té verde le da el toque de cafeína necesario.
  • Beneficio: Combina el poder antioxidante de los flavonoides con la cafeína, que ayuda a consolidar nuevos recuerdos y mejorar la concentración mental.

5. Revuelto de bacalao y hojas verdes (estilo gramajo saludable)

  • Ingredientes: Bacalao desmenuzado, hojas de berza o espinaca salteadas, un huevo y una taza de café negro para acompañar.
  • Preparación: Salteá el pescado con las hojas verdes y cuajá el huevo encima. Acompañalo con un café recién filtrado.
  • Beneficio: El pescado aporta las grasas saludables necesarias, y la cafeína del café (unos 200 mg según el estudio de Johns Hopkins) te ayuda a identificar y procesar mejor la información durante el día.
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