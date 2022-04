Dejaron la propina en Bitcoin y le ofrecieron trabajo a la moza: ella denunció que no cumplieron

A finales de marzo, Daniela Oxance se volvió viral porque recibió parte de la propina por su trabajo como moza en Bitcoin y reveló que había arreglado con el cliente para realizar un curso sobre el tema de las criptomonedas. Sin embargo, dos semanas después, la joven realizó un descargo en su cuenta de Twitter en el que acusó a quien la había contactado de presionarla para que renuncie a su trabajo y aseguró que no aprendió nada durante las horas en las que realizó la capacitación.

El video del momento en que Daniela recibía la divisa virtual a través de la red Lightning, que permite hacer micropagos con Bitcoin, se había viralizado en Twitter. La joven, que trabajaba como mesera en un local de Palermo, atendió a Paul, referente de una comunidad de criptomonedas, quien estaba cenando junto a otras personas reconocidas en este ambiente. Al escucharlos hablar de eso, les pidió más información y decidieron ofrecerle una beca para capacitarse.

Aunque la historia parecía tener final feliz, en las últimas horas un tuit de la protagonista del video volvió a poner el tema en discusión dentro de la plataforma. Daniela publicó un descargo donde se expresó duramente contra Paul.

En un comienzo, denunció que quien maneja la cuenta @CryptoFLP le habría pedido que renuncie a su trabajo para poder dedicarse más tiempo al tema de las criptomonedas. Luego de la capacitación, ella trabajaría en la comunidad “contestando preguntas a los que realicen el curso y tengan dudas” y en redes sociales, siempre según su testimonio.

El descargo de Daniela, luego de hacerse viral por recibir propina en Bitcoin Twitter @naza_oxance

Además, Paul le ofreció dinero para suplir la falta de ingresos mientras se capacitaba. Con respecto a esta cuestión, Daniela afirmó que “solo recibió la mitad de lo pactado” y que el referente del mundo Bitcoin “quiso obligarla a firmar un documento donde se lo exime de cualquier reclamo” para entregarle la otra mitad del dinero: “Lo siento como una extorsión”, comentó la exmoza.

En lo que respecta a las horas de capacitación, remarcó que no estuvo conforme con el contenido y que estaba molesta porque la citaron presencialmente en algo que creía que podía enviarse de manera virtual. “Me mostró un documental de cripto que estaba en YouTube ¿No me podía pasar el link?”, expresó enojada por las horas de viaje que tuvo que hacer para llegar al sitio y la hicieron ver contenido que está disponible para todo el mundo de manera online. Según relató, a partir de allí se produjo una discusión, que fue el último contacto en persona que mantuvieron con Paul.

Daniela mientras miraba el documental, en el último encuentro que tuvo con Paul Twitter @CryptoFLP

En diálogo con LA NACION, Paul dio su versión y se defendió de las acusaciones. “Mi idea era ayudarla y aprovechar toda esa tracción para hacer un emprendimiento mucho más asequible para mucha más gente”, señaló. En primer lugar, negó haberle sugerido que renuncie a su trabajo como moza. Según contó, al escuchar que ella estaba pasando por una situación económica difícil, le ofreció pagarle mientras duraba la capacitación, para que luego se sume al equipo de la comunidad de Bitcoin: “Lo que hice fue transferirle 20.000 pesos para que lo piense tranquila y ella renunció, pero yo nunca le dije que renuncie. No la presioné para eso”, sostuvo.

El protagonista también confirmó que aún faltaba la mitad del dinero que habían pactado y que no tenía ningún problema en transferírselo. En esa misma línea, admitió que le pidió firmar una conformidad para pagarle lo adeudado y calificó de “extorsión”-misma palabra que usó la joven- el accionar de Daniela de exigir cobrar sin firmar el documento. “Como no acepté eso, me amenazó diciendo que me iba a escrachar en todos lados”, manifestó. Horas después de que la situación se hizo pública, la mesera contó que recibió la mitad faltante.

Por otro lado, Paul también se refirió al proceso de capacitación. “No es que estaba jugando con su tiempo. Ella entendía su rol y función, sabía que esto era un trabajo. Tenía que ser capacitada antes y pretendía que sean dos o tres días”, comentó. Con respecto al documental sobre criptomonedas, explicó por qué la citó presencialmente a verlo: “Era un video que vas a entender mucho más si alguien te lo explica. No puedo dar por hecho que la gente entienda, yo quería que ella conozca toda la gente que mueve este ecosistema en el mundo”.

El video de la propina en Bitcoin que generó polémica

Además de reafirmar que “hubo buena predisposición” de su parte y asumir que está dolido por la situación, Paul reveló que antes del descargo de Daniela en Twitter, tenía la intención de hablar y reconstruir la relación con ella: “Mi idea era esperar a que se enfríe, se recomponga y darle una nueva oportunidad, pero se ve que no se puede”, comentó.

Más allá del testimonio que le brindó a LA NACION, el experto en criptomonedas publicó un hilo de Twitter en el que también hizo su descargo y dio su versión de lo ocurrido. Daniela fue consultada por este medio para ampliar su testimonio, pero prefirió no hacer más declaraciones.