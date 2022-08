Descubrió que toda su vida escribió mal su nombre y hasta se lo tatuó: su inesperada reacción

Una letra marcó la diferencia. Un hombre de 61 años descubrió que toda su vida escribió mal su nombre, luego de que su familia encontrara su certificado de nacimiento. Pero, la anécdota no queda allí, ya que decidió tiempo atrás hacerse un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra errónea.

Allan (en realidad, Alan) Grainger, es un hombre del Reino Unido que escribió de manera errónea su nombre hasta semanas atrás, cuando su familia encontró su certificado de nacimiento y le compartieron lo que allí decía. Muy sorprendido, el protagonista de la historia de 61 años no podía creer lo que pasó.

El video de Tiktok, que compartió su hija Mya, de 22 años, se viralizó y en apenas una semana superó las 57 mil visualizaciones. “Escribió mal su nombre durante toda su vida”, explicó y señaló el tatuaje que su padre tiene sobre la muñeca izquierda, con la doble L. Además, se hizo otro similar en el brazo.

El origen de la creencia de que su nombre era Allan data de que sus padres lo deletrearon así siempre, según reveló el diario británico Daily Mail. Así figura, además, en su certificado de matrimonio y en su licencia para manejar. El hombre es empleado de una fábrica industrial, en la ciudad de Derby, Inglaterra.

Allan indicó que cree que la persona que rellenó los detalles de su acta de nacimiento cometió un error. En diálogo con el mencionado medio, expresó: “Cuando mi hija me lo dijo, pensé que bromeaba. Quedé estupefacto y no podía creerlo. Creo que se trata de un error en el certificado de nacimiento, porque mi madre no me dejaba ir a la escuela y deletrear mi nombre así”.

Sobre qué hará a partir de ahora, fue contundente: “No voy a empezar a cambiarlo. No sé qué diferencia haría”.

Los usuarios de la red social se sorprendieron y no faltaron quienes contaron sus experiencias con los nombres. “Mi abuela descubrió que su nombre era Jean -y no Margaret- cuando buscó su certificado de nacimiento para casarse”, relató una de ellas. “Siempre escribí mi nombre con una sola palabra, hasta que hace 4 años descubrí que tiene un guion”, escribió otro.

Tatuajes erróneos

Los tatuajes son, en líneas generales, para toda la vida. Allan tomó la decisión de mantener el nombre que creyó que tenía durante 61 años. Pero no todos corren la misma suerte y, lejos de tratarse de una decisión propia, los acompaña una marca diferente a la que deseaban.

Algo asó le ocurrió a un fan del tenista español Carlos Alcaraz, que decidió tatuarse en el muslo derecho el apellido del deportista.

Sin embargo, entre el apuro y la emoción, deletrearon mal el apellido del tenista y escribieron “Alcazar”. Instantes después, compartió a través de su cuenta de Twitter una imagen del tatuaje modificado: “Reparado (más o menos)”, escribió, junto a una foto donde se observa el escrito sobre las letras intercambiadas.

La decisión del hombre surgió a raíz de una promesa. “Si Carlos Alcaraz me responde a este tuit, me tatúo su nombre”, expresó en la red social del pajarito. Apenas 20 minutos después, el tenista compartió la publicación y hasta lo arengó: “¿Cumplirá?”