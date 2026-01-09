Los calambres en las piernas, especialmente durante la noche, suelen estar relacionados con problemas de circulación sanguínea, inflamación o tensión muscular. Para prevenir estas molestias, especialistas recomiendan combinar hábitos saludables con el consumo de té de canela, una infusión natural con propiedades antiinflamatorias que favorecen el flujo sanguíneo y la relajación muscular durante el descanso nocturno.

El sistema circulatorio es el encargado de transportar oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Cuando el flujo de sangre se reduce en una zona específica, pueden aparecer dolores, hormigueos o calambres musculares. En ese contexto, beber una taza de té de canela antes de dormir puede ser un complemento útil dentro de una rutina preventiva.

El té de canela y sus efectos sobre la circulación

El té de canela estimula la circulación de la sangre, especialmente cuando se consume por la noche. Esta especia es rica en antioxidantes y compuestos con acción antiinflamatoria, antimicrobiana y cardioprotectora, además de ayudar a regular los niveles de lípidos en sangre.

Dulces sueños: el poder de la canela para evitar los calambres nocturnos en las piernas (Pexels/Thirdman)

Aunque la canela se utiliza habitualmente en repostería y postres, su consumo en bebidas calientes permite aprovechar mejor sus beneficios. Esta infusión aporta calcio, hierro y potasio, favorece la digestión y contribuye a regular el azúcar en sangre, lo que potencia su efecto reparador durante el sueño.

Circulación, hábitos saludables y descanso

La mala circulación se produce cuando disminuye el aporte de sangre a una zona del cuerpo, lo que puede generar molestias persistentes. Para evitarlo, los especialistas aconsejan realizar actividad física regular, mantener una alimentación equilibrada, conservar un peso saludable, evitar el tabaquismo, manejar el estrés y asegurar una correcta hidratación. En algunos casos, también puede ser útil el uso de medias de compresión.

Glucosa, sueño y calambres nocturnos

Los niveles de glucosa en sangre influyen directamente en la calidad del sueño. Los picos y caídas de azúcar pueden provocar despertares nocturnos y favorecer la aparición de molestias musculares. Consumir canela antes de acostarse puede ayudar a estabilizar la glucosa, promoviendo un sueño profundo e ininterrumpido.

Compuestos bioactivos de la canela

Los beneficios del té de canela sobre la circulación venosa se explican por la presencia de hesperidina y cumarina, dos compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estas sustancias han sido estudiadas por su capacidad para reducir la inflamación, aliviar el dolor y mejorar el retorno venoso, especialmente en casos de hinchazón en piernas.

Té de canela (Fuente: Pexels)

Cómo preparar correctamente el té de canela

Para obtener todos los beneficios de esta infusión, se recomienda utilizar una rama de canela por cada taza de agua.