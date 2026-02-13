Año Nuevo Chino 2026: el ritual en la puerta de las casas que se realiza antes del 17 de febrero

Si sos de las personas que se están preparando para recibir el Año Nuevo Chino 2026 y ya tenés listos tus adornos, rituales y todo lo necesario para la llegada del Caballo de Fuego, te contamos qué debés hacer en la puerta de entrada de tu casa antes del 17 de febrero para atraer muchas oportunidades durante este periodo que se extenderá hasta el próximo 5 de febrero de 2027. De acuerdo con la tradición oriental, la entrada del hogar es un punto clave por donde “ingresan” la suerte, la prosperidad y las buenas noticias, por lo que mantenerla limpia, ordenada y correctamente decorada se considera fundamental para recibir con buena energía el nuevo ciclo lunar.

Si querés abrir las oportunidades en tu vida durante el Año Nuevo Chino 2026, tenés que hacer un ritual en la puerta de entrada de tu hogar antes del 17 de febrero, fecha que inicia este nuevo ciclo oriental. No se trata de magia, sino de preparación energética para la llegada del Caballo de Fuego, que se hace presente con mucha energía. “Este animal solamente entrará donde hay una apertura real”, señaló en una publicación de su cuenta de Instagram el perfil Ser Manifiesto.

Abrir caminos y atraer oportunidades: el ritual clave para recibir el nuevo ciclo

Según el feng shui, la puerta es por donde entra la energía y las oportunidades; por lo tanto, si está pesada, descuidada o bloqueada, “la energía también se frena”.

El ritual para hacer en la puerta de tu casa

Se trata de un ritual simple, ya que necesitás un vaso con agua, vinagre blanco y un paño limpio. Cuando tengas todo listo, limpiá con mucha fe la puerta completa desde el marco, los dos lados y las manijas. Mientras lo hacés, decí: “Limpio esta puerta de toda energía pasada, pesada o estancada”, señaló la especialista.

Luego de eso, ingresá a tu casa y agarrá otro envase para mezclar agua tibia con canela, puede ser en rama o en polvo. Tras ello, volvé a pasar un paño por ella diciendo: “Abro mis puertas a la prosperidad y a las oportunidades correctas para mí y para quienes habitan este hogar”.

Una vez que termines todo, revisá que la puerta abra fácilmente, que no rechine y que se sienta liviana. “No es limpieza, es coherencia entre lo que deseás y lo que estás dispuesto a dejar entrar”, sentenció la experta.

*Por Judith Vicente