Las efemérides del 11 de noviembre reúnen eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra un nuevo aniversario de las primeras elecciones en la Argentina, donde se permitió el voto femenino.

Pasaron 74 años de las elecciones presidenciales de 1951, donde se puso en práctica por primera vez un derecho político que había sido legalizado en la Argentina en 1947, durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, con un gran impulso de su pareja y fundadora del Partido Peronista Femenino, Eva Duarte de Perón, que tomó ideas de otras personalidades de la historia como Alicia Moreau de Justo. Más de 3.500.000 mujeres concurrieron aquel día por primera vez a las urnas en una votación en la cual el dirigente justicialista obtuvo su segundo período presidencial. Además, fueron las primeras elecciones en las que rigió la Constitución reformada por el peronismo en 1949. Allí se cambió el sistema de elección del presidente, al pasar a la mayoría directa en reemplazo del antiguo sistema de Colegio Electoral que había quedado institucionalizado desde la primera Constitución Nacional. Aquel día, el fundador del Partido Justicialista fue reelecto con el 63 por ciento de los votos, y dejó en segundo lugar a la UCR, representada por Ricardo Balbín, con el 33 por ciento de los sufragios. El segundo mandato de Perón, que en aquel entonces duraba seis años, fue interrumpido por el golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora” el 16 de septiembre de 1955.

El voto femenino fue legalizado en 1947 tras una intensa campaña

Efemérides del 11 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Nace el escritor ruso Fiódor Dostoyevski, autor de clásicos de la literatura como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamázov.

1855 – Muere el filósofo danés Søren Kierkegaard.

1859 – Se firma el Pacto de San José de Flores y la provincia de Buenos Aires pasa a formar parte de la Confederación Argentina.

1918 – El Imperio alemán se rinde y finaliza la Primera Guerra Mundial.

1922 – Nace el escritor estadounidense Kurt Vonnegut.

1928 – Nace el escritor mexicano Carlos Fuentes.

1935 – Nace la actriz y cineasta sueca Bibi Andersson .

1935 – Nace la actriz, política y conductora argentina Lidia Satragno, más conocida como “Pinky”.

1943 – Nace el actor argentino Arturo Bonín .

1949 – En Parque Patricios, ciudad de Buenos Aires, se inaugura el estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Atlético Huracán.

1951 – Las mujeres votan por primera vez en la Argentina. Ocurrió en las elecciones presidenciales en las que Juan Domingo Perón es reelegido.

1958 – Muere el crítico y teórico de cine francés André Bazin.

1959 – Nace el cantante argentino Adrián Barilari, miembro de la banda Rata Blanca.

1960 – Nace el actor y cineasta estadounidense Stanley Tucci .

1962 – Nace la actriz y modelo estadounidense Demi Moore.

1974 – Nace el actor y productor estadounidense Leonardo DiCaprio.