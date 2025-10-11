Las efemérides del 11 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche.

Se trata de una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche que data desde 1998 y que está destinada a realzar este postre tradicional de la gastronomía argentina. Aunque su origen es debatido, la leyenda nacional cuenta que se preparó por primera vez en 1829 por accidente. La anécdota, recogida en el libro El Mundo de la Leche, de Pascual Mastellone, cuenta que cuando el general Juan Lavalle llegó de imprevisto al campamento de su enemigo político Juan Manuel de Rosas en la localidad de Cañuelas, con el objetivo de detener la guerra civil que asolaba a la provincia de Buenos Aires. El llamado Restaurador no estaba disponible, por lo que Lavalle lo esperó durmiendo una siesta. En paralelo, una trabajadora de Rosas calentaba leche con azúcar, llamada entonces “lechada”, que era con lo que su patrón acompañaba el mate. Al ver a Lavalle acostado en la cama de su jefe, salió a dar aviso a los guardias de aquel hecho que consideró una insolencia. Mientras tanto, la lechada comenzó a quemarse, oscureciéndose y adquiriendo una textura espesa.

El día nacional del dulce de leche se celebra todos los 11 de octubre (Fuente: Getty Images/BBC MUNDO)

Cuando el gobernador de Buenos Aires llegó, no solo no se ofendió con la actitud de Lavalle, sino que se mostró curioso ante la mezcla que había quedado en la olla, de apariencia inservible. Sin embargo, al probarlo, se dio cuenta de que habían creado un producto nuevo en estas tierras: el dulce de leche, que hoy celebra su día.

Efemérides del 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1629 – Muere el Fray Luis de Bolaños , sacerdote franciscano, misionero y evangelizador, también traductor del catecismo al guaraní.

, sacerdote franciscano, misionero y evangelizador, también traductor del catecismo al guaraní. 1737 – Un terremoto devasta Calcuta y ocasiona unas 300.000 víctimas.

1846 – Nace el abogado y retratista Carlos Pellegrini , quien además de haber sido presidente de la Argentina, fue periodista, traductor público y político.

, quien además de haber sido presidente de la Argentina, fue periodista, traductor público y político. 1869 – Se crea el Colegio Militar de la Nación.

1884 – Nace la escritora y política estadounidense Eleanor Roosevelt .

. 1885 – Nace la Alicia Moreau de Justo , médica y política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo.

, médica y política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo. 1894 – Nace el boxeador argentino Luis Ángel Firpo .

. 1904 – Nace Tita Merello, actriz y cantante argentina.