Las efemérides del 12 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional de la Juventud.

La jornada se remonta a 1999, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siguió el consejo expresado por la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había realizado en Portugal un año antes. Durante la misma, el organismo internacional determinó, a través de la resolución 54/120, que todos los 12 de agosto albergarían la celebración del Día Internacional de la Juventud. El objetivo de esta celebración es destacar el papel fundamental de los jóvenes a la hora de convertir las ambiciones globales en realidades impulsadas por la comunidad. Además, busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual.

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud Shutterstock

La importancia de esta fecha queda resaltada por la particularidad de que el período actual es el que tiene mayor presencia de jóvenes de toda la historia. Desde la ONU, se estima que actualmente hay en el mundo la mitad de las personas tienen 30 años o menos y se espera que representen el 57% para fines de 2030.

Efemérides del 12 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Se inaugura la Universidad de Buenos Aires (UBA).

1827 – Muere el poeta inglés William Blake, también grabador y pintor.

1864 – Se funda la localidad de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires.

1875 – Nace en Buenos Aires el compositor y director de orquesta Héctor Panizza

1911 – Nace el popular actor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”.

1956 – Nace el actor uruguayo Osvaldo Laport, protagonista de contadas telenovelas argentinas como Soy gitano .

. 1964 – Muere el novelista británico Ian Fleming.

1971 – Nace el tenista estadounidense Pete Sampras.

1975 – Nace Casey Affleck, actor estadounidense.

1981 – La compañía IBM lanza su primera PC con sistema operativo MS-DOS.

1982 – Muere Henry Fonda, actor norteamericano.

1992 – Nace la modelo y actriz británica Cara Delevingne.

2011 – Muere el historietista argentino Francisco Solano López, dibujante de la tira El Eternauta, entre otras.

El detrás de cámara de "El Eternauta"