Las efemérides del 14 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra en la Argentina el Día del Cerealista. Se trata de una fecha que busca homenajear a todos los trabajadores que participan en cada una de las diferentes etapas que hay alrededor de la producción de cereales en el país.

Esta celebración se empezó a festejar en el año 1926 por iniciativa de diferentes gremios vinculados al comercio y a la industria de la producción agrícola nacional que formaban parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En ese sentido, decidieron realizar un evento para convocar a distintos actores de la cadena de valor de este tipo de productos.

Los hechos que desencadenaron en esta efeméride se dieron el 13 de agosto de 1926, cuando se llevó a cabo una cena en el entonces Prince George’s Hall. Asistieron más de 300 personas, entre los cuales se encontraban miembros de Sociedad Rural Argentina, de la Bolsa de Cereales, de las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, de Rosario y de Santa Fe, y hasta del Ministerio de Agricultura. Fue tal el éxito que tuvo que se repitió esta ceremonia con un banquete en la Rottisserie Cifré, lo que dio lugar a la primera celebración del Día del Cerealista.

La producción de cereales es una de las más importantes en el país

Efemérides del 14 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1865 – Se inaugura el Ferrocarril del Sud.

1901 – Un aparato construido por los hermanos Wilbur y Orville Wright en Estados Unidos se eleva a 12 metros y recorre una distancia de 90 metros.

1903 – Nace el novelista Eduardo Mallea.

1945 – Harry Truman, entonces presidente de EE.UU., anuncia la rendición incondicional del Japón y finaliza la Segunda Guerra Mundial.

1956 – Muere el poeta, director teatral y dramaturgo alemán Bertolt Brecht.

1959 – Nace Earvin “Magic” Johnson, exbasquetbolista estadounidense.

1966 – Nace la actriz estadounidense Halle Berry.

1973 – Nace el productor argentino Sebastián Ortega.

1983 – Nace Mila Kunis, actriz estadounidense de origen ucraniano.

1988 – Muere el constructor de autos de origen italiano Enzo Ferrari.