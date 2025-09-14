Efemérides del 14 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo 14 de septiembre es el Día del Boxeador en la Argentina, por cumplirse 102 años de la pelea del siglo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey; cuáles son los otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 14 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Boxeador en la Argentina.
La fecha remite al día de 1923 en que se celebró la “pelea del siglo” entre el pugilista argentino Luis Ángel Firpo y el campeón norteamericano de peso pesado Jack Dempsey. El estadio Polo Grounds de la ciudad de Nueva York fue el escenario para este pleito, que duró tres minutos y 57 segundos. Si bien Firpo cayó en nueve oportunidades ―siete en el primer round― contra las dos de Dempsey, el argentino se quedó con el mejor momento del combate, cuando sacó a su contrincante del ring con un derechazo que lo dejó 18 segundos en el asalto de apertura. Un mal conteo del árbitro Jack Gallagher dio tiempo al norteamericano de recuperarse, y Dempsey ganó por KO. Desde la Argentina, la fecha es honrada con el festejo del Día del Boxeador.
- 1321 – Muere el poeta italiano Dante Alighieri, creador de la Divina comedia.
- 1920 – Nace el escritor uruguayo Mario Benedetti.
- 1923 – Jack Dempsey vence a Luis Angel Firpo, en la considerada “pelea del siglo”.
- 1947 – Nace Sam Neill, actor irlandés.
- 1982 – Muere la princesa de Mónaco Grace Kelly, también actriz estadounidense.
- 1983 – Nace la cantante británica Amy Winehouse.
- 2002 – Muere la actriz argentina Lolita Torres.
- 2009 – Muere Patrick Swayze, actor estadounidense.
- 2010 – Muere Jorge Vidal, cantante de tango argentino.
- 2022 – Muere Horacio Accavallo, boxeador argentino.
- Se celebra el Día del Cartero en la Argentina.
- Se celebra el Día del Boxeador en la Argentina.
