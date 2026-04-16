Efemérides del 16 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 16 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se cumplen 62 años del lanzamiento del primer álbum de los Rolling Stones, una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

El conjunto compuesto por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart fue creado en Londres en 1962. En sus inicios, la banda contó con varios bajistas y bateristas que nunca permanecieron fijos en la formación hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts. Fue la salida de Stewart en 1963 que marcaría la primera formación oficial de la banda. Luego de firmar un contrato con la discográfica Decca Records en 1963, lanzaron su primer álbum homónimo en Reino Unido un día como hoy, pero en 1964.

Los 62 años del primer disco de los Rolling Stones RAFAEL YOHAI,Patrick Liota,Archivo

Este cuenta con 12 canciones y tiene una duración de 33 minutos. De ese modo, los Rolling Stones se convirtieron en uno de los mayores vendedores de discos en el Reino Unido de ese mismo año, además de permanecer en el número uno por 12 semanas. Tiempo después, el álbum se publicó en Estados Unidos con el título “England’s Newest Hit Makers” y una lista de canciones ligeramente diferente.

Este trabajo de estudio fue el puntapié para que los Rolling Stones alcancen un gran reconocimiento a nivel local y revolucione la escena del rock británico con su rebeldía y su sonido, que tomaba elementos del R&B y del blues.

Eventualmente, llegaron a alcanzar la fama mundial. En total sacaron 30 álbumes, que contienen grandes éxitos como “(I Can’t Get No) Satisfation”, “Paint It Black”, “Start Me Up”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Angie”, “Beast of Burden”, entre otros. Con más de 60 años de carrera, ellos siguen tocando y haciendo giras, incluso después de haber sufrido cambios por la muerte o mismo renuncia de algunos de sus integrantes. En 2023, los integrantes que siguen activos ―Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood― lanzaron Hackney Diamonds, con el cual mostraron su vigencia después de tantos años de carrera.

The Rolling Stones - Miss You - Fuente: YouTube

Efemérides del 16 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1889 – Nace el actor, guionista, productor y director de cine británico Charles Spencer Chaplin. Un referente dentro del cine mudo y la comedia.

1927 – Nace Joseph Ratzinger, un religioso alemán que fue Papa bajo el nombre de Benedicto XVI.

Hoy se recuerda el nacimiento de Benedicto XVI Gregorio Borgia - AP

1964 – Sale a la venta el primer álbum homónimo de los Rolling Stones.

1973 – Muere en un accidente automovilístico el cantante español Nino Bravo, a sus 28 años.

1987 – Comienza la insurrección militar de Semana Santa, liderada por Aldo Rico y el coronel Venturino.

2003 – Michael Jordan se retira del baloncesto en un partido contra los 76ers, en Filadelfia.