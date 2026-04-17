Las efemérides del 17 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, viernes en el que se cumplen 12 años del fallecimiento del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

Se trata de uno de los escritores más importantes del siglo XX, quien se destacó por sus cuentos y novelas. Además, fue uno de los grandes exponentes del denominado “boom latinoamericano” y precursor del realismo mágico, un género literario. Sus obras más reconocidas a nivel mundial fueron Cien años de soledad, El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada. Uno de sus mayores logros fue obtener el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Otro aniversario de la muerte de Gabo Archivo familiar

Gabo nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Estudió derecho y periodismo en la Universidad Nacional de Colombia e inició sus colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. En ese contexto, tomó mucha relevancia por sus reportajes y sus relatos no ficticios, como es en el caso de Relato de un náufrago.

García Márquez falleció a los 87 años un día como hoy, pero de 2014, en Ciudad de México, la ciudad en que decidió residir desde principios de la década 1960. Unos días antes de su muerte, el autor había sufrido una recaída por el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. Sus cenizas se hallan en el claustro de La Merced de Cartagena de Indias, que fueron trasladadas allí en 2016.

Efemérides del 17 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1790 - Muere el político, científico e inventor Benjamin Franklin, americano de la época colonial británica, que alcanzó notoriedad en Europa.

1919 - Nace la cantante mexicana de origen costarricense Chavela Vargas.

1951 - Se crea el Instituto Antártico Argentino, un organismo científico tecnológico que tiene como función definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida.

1954 - Nace el músico y cantante estadounidense Michael Sembello, autor de “Maniac”, la canción que popularizó la película Flashdance en 1983.

1961 - Tropas cubanas apoyadas por Estados Unidos fracasan en su intento de invadir Cuba en el desembarco de la Bahía de Cochinos.

1964 - Jerrie Mock aterriza en Columbus, Estados Unidos, luego de dar la vuelta al mundo por aire y convertirse, de esa manera, en una de las mujeres más importantes en el ámbito de la aviación.

1964 - Nace el abogado, psicólogo y periodista Luis Novaresio.

1972 - Nace la actriz y productora estadounidense de cine y televisión Jennifer Garner.

1974 - Nace, en Inglaterra, Victoria Beckham, conocida diseñadora de moda, empresaria y cantante.

1998 - Muere Linda McCartney, fotógrafa, intérprete, compositora y pionera del activismo por los derechos de los animales. Nació con el nombre de Linda Eastman y, desde 1969 hasta su muerte, estuvo casada con Paul McCartney.

The Lovely Linda | McCartney