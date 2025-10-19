Efemérides del 19 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este domingo incluyen el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama y el Día de la Madre 2025, entre otras celebraciones y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 19 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. Este 2025 también se celebra el Día de la Madre en el país.
La fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa a este tipo de enfermedad como la primera causa de muerte femenina, ya que representa al 16 por ciento de los cánceres en mujeres de todo el mundo. De hecho, se estima que una de cada ocho lo padecerá en algún momento de su vida. Sin embargo, esta patología no solo las afecta a ellas, sino también a los hombres, por lo que es necesario que ellos también realicen las prácticas de observación y controles. Es que la detección temprana incrementa las posibilidades de supervivencia a esta enfermedad. Por eso, en este día se invita a la sociedad a realizarse los estudios y chequeos necesarios y a los gobiernos a garantizar un sistema de salud que permita realizar estudios y tratamientos a quienes lo necesiten.
- 1605 – Nace el médico y escritor inglés Thomas Browne, quien muere este mismo día, pero del año 1682.
- 1745 – Muere el escritor irlandés Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver.
- 1862 – Nace en Francia Auguste Lumière, uno de los hermanos inventores del cinematógrafo.
- 1899 – Nace el escritor y periodista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.
- 1913 - Nace el poeta, diplomático y músico brasilero Vinícius de Moraes, figura central de la bossa nova.
- 1914 – Muere el político y militar argentino Julio Argentino Roca. Fue presidente en los períodos 1880-1886 y 1898-1904.
- 1931 – Nace el escritor británico John le Carré.
- 1932 – Nace el abogado y periodista argentino Mariano Grondona.
- 1943 – Nace el cineasta argentino Adolfo Aristarain. En su obra se encuentran películas como Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima.
- 1944 – Nace el músico jamaiquino Peter Tosh.
- 1952 – Nace la actriz, cantante y presentadora mexicana Verónica Castro.
- 1966 – Nace el actor y cineasta estadounidense Jon Favreau.
- 1969 – Nace la modelo y actriz argentina Karina Mazzocco.
- 1977 – Nace el actor y cineasta canadiense Jason Reitman.
- 2003 – El papa Juan Pablo II beatifica a la Madre Teresa de Calcuta en la Ciudad del Vaticano.
- 2007 – En Buenos Aires, Soda Stereo ofrece el primer concierto de su retorno y da comienzo a la gira Me verás volver.
- 2014 – Muere el actor argentino Alejandro Escudero.
- 2020 - En el país, se superó el millón de casos positivos de Covid-19.
- Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
