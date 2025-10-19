Las efemérides del 19 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. Este 2025 también se celebra el Día de la Madre en el país.

La fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa a este tipo de enfermedad como la primera causa de muerte femenina, ya que representa al 16 por ciento de los cánceres en mujeres de todo el mundo. De hecho, se estima que una de cada ocho lo padecerá en algún momento de su vida. Sin embargo, esta patología no solo las afecta a ellas, sino también a los hombres, por lo que es necesario que ellos también realicen las prácticas de observación y controles. Es que la detección temprana incrementa las posibilidades de supervivencia a esta enfermedad. Por eso, en este día se invita a la sociedad a realizarse los estudios y chequeos necesarios y a los gobiernos a garantizar un sistema de salud que permita realizar estudios y tratamientos a quienes lo necesiten.

El lazo rosa es por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que puede detectarse tempranamente con una mamografía Getty Images

Efemérides del 19 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1605 – Nace el médico y escritor inglés Thomas Browne , quien muere este mismo día, pero del año 1682.

, quien muere este mismo día, pero del año 1682. 1745 – Muere el escritor irlandés Jonathan Swift , autor de Los viajes de Gulliver .

, autor de . 1862 – Nace en Francia Auguste Lumière , uno de los hermanos inventores del cinematógrafo.

, uno de los hermanos inventores del cinematógrafo. 1899 – Nace el escritor y periodista guatemalteco Miguel Ángel Asturias , ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.

, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. 1913 - Nace el poeta, diplomático y músico brasilero Vinícius de Moraes, figura central de la bossa nova.

1914 – Muere el político y militar argentino Julio Argentino Roca. Fue presidente en los períodos 1880-1886 y 1898-1904.

1931 – Nace el escritor británico John le Carré .

. 1932 – Nace el abogado y periodista argentino Mariano Grondona .

. 1943 – Nace el cineasta argentino Adolfo Aristarain . En su obra se encuentran películas como Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima .

. En su obra se encuentran películas como y . 1944 – Nace el músico jamaiquino Peter Tosh.