Las efemérides del 25 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en la Argentina. La jornada es en honor de José Luis Cabezas, en la fecha de aniversario de su asesinato.

José Luis Cabezas fue asesinado hace 29 años

Este profesional de prensa, empleado en la Revista Noticias, ganó reconocimiento por hacer retratos a diferentes personalidades de nuestro país, entre ellos a Alberto Yabrán. Se sabía poco del empresario dueño del servicio de correo OCA, que estaba vinculado con la corrupción y los negocios ilícitos. Además, era conocida su llegada a las grandes esferas del poder, ya que se creía que era cercano al gobierno del entonces presidente Carlos Menem. Cabezas logró tomar una fotografía a Yabrán en la playa de Pinamar en el verano de 1996, la cual fue publicada en marzo de ese año, lo que le dio fin a su anonimato: esa era la primera imagen obtenida del empresario, quien hacía un culto de su privacidad al punto de sostener que sacarle una foto era como pegarle “un tiro en la cabeza”. A partir de entonces, el reportero gráfico comenzó a recibir amenazas de muerte.

La foto de Yabrán que sacó José Luis Cabezas

El 25 de enero de 1997, Cabezas fue secuestrado y asesinado a sus 35 años, mientras realizaba una cobertura de verano. El fotoperiodista fue interceptado al terminar su trabajo periodístico en una fiesta. Su cuerpo fue encontrado en General Madariaga con marcas de bala y calcinado dentro del auto que había alquilado.

En 1998, la Justicia determinó que Alfredo Yabrán era el autor intelectual del crimen y ordenó su detención. En mayo del mismo año, el empresario se quitó la vida mientras la policía allanaba su casa.

Efemérides del 25 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1882 – Nace la escritora británica Virginia Woolf.

1933 – Nace la política filipina Corazón Aquino. Fue presidenta de su país entre 1986 y 1992.

1938 – Nace la cantante estadounidense Etta James.

1942 – Nace el exfutbolista portugués Eusébio.

1947 – Muere el gángster estadounidense Al Capone.

1949 – En Estados Unidos, se lleva a cabo la primera entrega de los Premios Emmy.

1954 – Nace el exfutbolista argentino Ricardo Bochini. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1986.

1976 – Muere la actriz argentina Ana María Lynch.

1980 – Nace el exfutbolista y director técnico español Xavi Hernández.

1981 – Nace la cantante y actriz estadounidense Alicia Keys.

1984 – Nace el futbolista brasilero Robinho.

1990 – Muere la actriz estadounidense Ava Gardner.

1997 – Muere asesinado el fotógrafo y reportero gráfico argentino José Luis Cabezas.

El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, tráiler oficial