Las efemérides del 26 de octubre incluyen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra en todo el mundo el Día de la Suegra.

La celebración surgió de Estados Unidos en 1935 a partir de la creatividad de Gene Howe, director del diario Amarillo Globe News de esa ciudad del estado de Texas. El periodista instauró la fecha tomando el ejemplo del Día de la Madre, como una manera de potenciar su periódico, pero también, como recuerda la historia, de quedar en mejores términos con su propia suegra, a la que había hecho enojar con una de sus columnas periodísticas. Así se realizó la primera versión de este día, que fue instaurado el 5 de marzo. Por su éxito, pasó a ser una fiesta estatal, y en 1970 la Asociación Estadounidense de Floristas presionó para que la fecha se instaurara como un día nacional que abarcara los 50 estados norteamericanos. En este proceso se le cambió la fecha y pasó a celebrarse el cuarto domingo de octubre, que en ese momento coincidió con el día 26, fecha que pasó a la posteridad como el Día de la Suegra.

El 26 de octubre se celebra el Día de la Suegra

Efemérides del 26 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1885 – Louis Pasteur da a conocer ante la Academia de Ciencias francesa sus estudios acerca de la inmunización contra la rabia.

1912 – Nace el cineasta estadounidense Don Siegel.

1942 – Nace el cantante y compositor brasileño Milton Nascimento.

1947 – Nace la política y abogada estadounidense Hillary Clinton .

1951 – Nace el pintor y cineasta estadounidense Julian Schnabel.

1956 – Nace la actriz y cantante estadounidense Rita Wilson .

1959 – Nace el político boliviano Evo Morales . Fue presidente de su país desde 2006 hasta el 2019, cuando fue forzado a renunciar por las fuerzas armadas y la policía local.

1965 – Los Beatles son condecorados con la Orden del Imperio Británico.

1973 – Nace el actor, guionista y animador estadounidense Seth MacFarlane. Es creador de series como Padre de Familia y American Dad.

1973 – Nace el actor argentino Matías Santoianni.

1978 – Nace el músico y cantante argentino Lisandro Aristimuño.

1984 – Se estrena Terminator, película dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.