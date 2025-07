Las efemérides del 28 de julio reúnen eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis.

Se trata de una enfermedad que provoca la inflamación del hígado, que tiene diferentes tipos y puede causar una serie de problemas de salud, con el riesgo de ser mortal. Existen cinco tipos de hepatitis: A, B, C, D y E. Los tipos B y C provocan una enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral. Hoy en día existen vacunas seguras y eficaces disponibles para prevenir la infección de la mayoría de los tipos de hepatitis. Aunque puede pasar sin síntomas o de manera leve, cuando una persona contrae esta afección de manera aguda, los tratamientos para lidiar con ella a través de antivirales son de tipo crónico y se centran en reducir su daño, pero no constituyen una cura de la afección.

Imagen de microscopía electrónica de transmisión coloreada digitalmente revela la presencia de viriones de la hepatitis B (de color naranja). (imagen: CDC/DR. ERSKINE PALMER)

La fecha para exaltar la lucha contra este virus fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en homenaje al doctor Baruch Blumberg, quien nació un día como hoy, pero de 1925. Fue el encargado de descubrir el virus de la Hepatitis B y desarrollar la vacuna para combatirla. Cuando Blumberg murió en 2011, se decidió tomar esta jornada para concientizar acerca de esta enfermedad e impulsar toda iniciativa que sirva para combatirla.

Efemérides del 28 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1750 – Muere el compositor alemán Johann Sebastian Bach.

1821 – El Gral . José de San Martín proclama la Independencia del Perú.

proclama la Independencia del Perú. 1865 – Colonos Galeses arribaron a las costas argentinas, en Punta Cuevas, ubicada en lo que hoy conocemos como la ciudad de Puerto Madryn.

1872 – Se funda la Sociedad Científica Argentina en Buenos Aires, presidida por Luis Augusto Huergo.

presidida por Luis Augusto Huergo. 1887 – Nace el pintor Marcel Duchamp, uno de los principales impulsadores del dadaísmo.

uno de los principales impulsadores del dadaísmo. 1903 – Nace en Buenos Aires Silvina Ocampo , escritora, traductora y pintora. Fue la hermana menor de Victoria Ocampo y la pareja del escritor Adolfo Bioy Casares.

escritora, traductora y pintora. Fue la hermana menor de Victoria Ocampo y la pareja del escritor Adolfo Bioy Casares. 1914 – Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y da inicio a la Primera Guerra Mundial.

1936 – Nace el historiador argentino Norberto Galasso.

1938 – Se crea la Gendarmería Nacional Argentina .

1951 – Se estrena la película Alicia en el País de las Maravillas, de Disney.

1954 – Nace en Venezuela Hugo Chávez, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela.

expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. 1955 – Nace el boxeador Ubaldo Sacco en Buenos Aires.

1976 – Se produce un sismo de 8,3 grados en Tangshan (ciudad minera del noroeste de China) y mueren 240.000 personas.

1977 – Nace el basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili.

2021 – Muere Dusty Hill, bajista de la banda ZZ Top.