La historia de Darío Camaño, el joven no vidente que cantaba en la calle y conmovió a Marcelo Tinelli

En la última emisión de “La Academia” de ShowMatch (eltrece), se vivió un emocionante momento cuando un joven no vidente conmovió a hasta las lágrimas a todos en el estudio. Se trata de Darío Camaño, quien interpretó algunas canciones de su repertorio y dejó una fuerte reflexión: “Yo no digo que no veo para dar lástima, lo digo para dar un ejemplo”.

“Tenemos a Darío, que no saben lo que canta. Lo de Darío es una cosa impresionante”, dijo este miércoles Marcelo Tinelli al presentar al artista. Luego, contó que el cantante tiene 36 años y es de Florencio Varela, donde trabajó durante dos décadas haciendo sus shows en la peatonal de la localidad bonaerense.

El conductor siguió: “Cuando tenía un año de vida le detectaron un tumor en uno de sus ojos. La mamá, junto a sus médicos, tuvieron que decidir entre la vida de Darío o extirpar el tumor y que perdiera la vista. Es no vidente y no saben lo que canta. Cantó con El Chaqueño Palavecino, con Los Nocheros y con Daniel Cardozo. Viendo talentos en todo el país lo hemos visto y dijimos: ‘Tiene que venir y cantar algo’”.

Darío Camaño, el joven no vidente que cantaba en la calle y conmovió a toda La Academia

“No sabén la voz que tiene Darío. El caudal de voz de Darío es una cosa increíble. Tocá lo que quieras, tiene que ser uno conocido”, añadió Tinelli. Entonces, frente a todo el elenco del programa, Camaño interpretó algunos temas junto a una guitarra. Comenzó con “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo y, cuando finalizó, Tinelli se le acercó para felicitarlo y saludarlo.

En ese momento, Darío aprovechó para elogiar al conductor. “Por fin te conozco, tantos años que me alegraste la infancia. Tantos años que me hiciste reír”. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando el cantante dijo: “Vos me enseñaste a ver la vida de otra forma cuando yo era chico, aprendí a vivir la vida porque contrataste a gente gorda, flaca, negra, blanca. Vos enseñaste que con la risa se cura un montón el alma, y hoy te lo quiero agradecer”.

El joven dejó un fuerte mensaje de resiliencia Captura

Sus palabras movilizaron a los participantes del show, quienes no pudieron evitar las lágrimas. Conmovido, Tinelli le pidió si podía cantar una melodía de Abel Pintos. Antes de interpretar la letra original de “Oncemil”, Darío hizo una versión de la canción con estrofas que hacían referencia a la pasión por San Lorenzo. Después, se dispuso a cantar el estribillo original y recibió un gran aplauso.

Asimismo, Camaño habló sobre el difícil momento que le tocó atravesar como músico. “Lo único que estoy pidiendo como artista, que somos el rubro más golpeado... Hernán, Karina, el Polaco me van a entender... Es trabajo. Nada más. No quiero que nadie me regale nada, solamente que me den trabajo”, expresó.

Cerrando su performance, reveló que cada vez que participó de un concurso, perdió. “Pero nunca perdí el cariño de la gente. Ese es el premio más grande que tengo en el mundo”. También contó que, en muchas ocasiones, las personas le preguntan por qué “siempre dice que no ve”. “Yo no digo que no veo para dar lástima, lo digo para dar un ejemplo. Para que nunca bajen los brazos. Denle para adelante, gente. Mientras tengan salud, no bajen los brazos nunca. Por eso digo que soy ciego, porque siendo ciego siempre le doy para adelante igual”.

LA NACION