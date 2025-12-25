El hábito constante que distingue a las personas mentalmente fuertes, según una psicoterapeuta estadounidense

Las personas con una gran estabilidad y fortaleza mental suelen coincidir con características como capacidad de adaptación, inteligencia emocional y una actitud proactiva ante las dificultades. De acuerdo con la psicoterapeuta estadounidense Amy Morin, este tipo de cualidad no surge al azar, sino que se vincula con un hábito que se repite de manera consistente.

La clave que hace que una persona se vuelva mentalmente fuerte

Morin, autora del libro “13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace”, ha observado a lo largo de su práctica profesional un patrón que identifica como uno de los pilares de la salud mental. Según su planteamiento, muchas personas creen que anticiparse a lo incierto o repasar escenarios negativos podría ayudar a enfrentar el futuro, pero esa estrategia suele generar el efecto contrario.

El hábito constante que distingue a las personas mentalmente fuertes, según la psicoterapeuta Amy Morin, es que nunca desperdician energía en cosas que no pueden controlar Freepik

La especialista de Florida señaló que existe una clave que distingue a las personas mentalmente fuertes. “Nunca desperdician energía en cosas que no pueden controlar”, reveló en un artículo para CNBC.

La trampa mental de intentar controlar lo incontrolable

Morin se refirió a la sensación pasajera de seguridad que aparece cuando una persona intenta manejar todo lo que ocurre a su alrededor. “Se siente productivo, pero resulta contraproducente”, aseguró.

Según explicó, esta percepción puede dar la idea de que uno gana control, pero el alivio dura poco. Con el tiempo, la preocupación constante por variables imposibles de modificar aumenta el estrés y la tensión emocional.

Ese esfuerzo adicional también tiene un impacto en el rendimiento. Es que cuando la mente permanece ocupada en situaciones que no se pueden alterar, disminuye la capacidad de atención y se agota el espacio mental para resolver lo que realmente está al alcance. Morin sostuvo que este desgaste se acumula y termina por afectar la productividad y el bienestar.

Intentar controlar el entorno ofrece un alivio momentáneo; sin embargo, si no se pueden controlar todos los resultados, la ansiedad aumenta aún más con el tiempo Freepik

En esa misma línea, la psicoterapeuta señaló que enfocarse en lo que no se puede cambiar reduce la preparación. Las personas suelen invertir largos periodos en imaginar realidades alternativas o estudiar todas las posibilidades, pero ese tiempo podría utilizarse para prevenir ante aquello que sí depende de su comportamiento.

¿En qué invertir la energía para potenciar la fortaleza mental?

Para quienes buscan desarrollar la fortaleza mental, Morin propuso un enfoque claro: concentrarse únicamente en lo que se puede manejar de forma directa. Esto incluye:

El esfuerzo personal.

La actitud ante los desafíos.

La preparación para afrontar situaciones.

La definición de límites saludables.

También se incluyen las habilidades que se pueden aprender y fortalecer. “Medir tu día por el esfuerzo que pones en hacerte más fuerte te permite concentrarte en lo que está bajo tu control y evita el agotamiento mental”, subrayó.

La terapeuta planteó que ese cambio no solo mejora la eficacia diaria, sino que también incrementa la sensación de estabilidad emocional. A largo plazo, este marco permite enfrentar las dificultades con mayor claridad.

En momentos de confusión mental, la especialista recomienda técnicas simples como caminar, respirar profundamente o replantearse la perspectiva Freepik - Freepik

Las tres preguntas para saber a qué vale la pena dedicarle energía

Morin recomienda aplicar un breve ejercicio cuando la mente se desvía hacia nuevas fuentes de preocupación. Se trata de tres preguntas que ayudan a identificar si la energía se dirige de manera correcta: