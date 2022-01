El impensado gesto de la reina Isabel que acerca a Camilla Parker Bowles al trono

El 31 de diciembre, Camilla Parker Bowles, la esposa del príncipe Carlos, heredero de la corona británica, recibió por parte de la reina Isabel II el título más prestigioso del Reino Unido. De ahora en más, la duquesa de Cornualles también podrá ser llamada Dama de la Orden de la Jarretera.

“Su majestad la reina está encantada de nombrar a su alteza real la duquesa de Cornualles como Dama Real de la muy noble Orden de la Jarretera”, expresaron en un comunicado desde el palacio de Buckingham. Se trata de una distinción tan importante que es concedida por la monarca sin la consulta al primer ministro. De hecho, Camilla ahora tendrá con ella el mismo rango que los hijos de la soberana.

El casamiento entre Carlos y Camilla en 2005 El Comercio

Instituida en 1348 por el rey Eduardo III, la prestigiosa orden reconoce el valor y la lealtad a la corona inglesa y se inspira en los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo. Además de Isabel II y el príncipe Carlos, está formada por una comunidad de 24 caballeros y damas ingleses de distintos estratos sociales y ocho miembros de la familia real británica.

La duquesa de Cornualles, de 74 años, se ganó gradualmente el cariño del público a pesar de ser señalada, en un principio, como la culpable del quiebre del matrimonio entre Carlos y Diana. Por eso, la concesión de la orden supone un enorme honor y un reconocimiento a su papel cada vez más importante en la vida de los Windsor y la acerca al trono de Inglaterra. Además, Camilla logró cada vez más protagonismo debido a sus múltiples compromisos en los que ha reemplazado a la reina, de 95 años, por razones obvias de salud.

La reina Isabel II tuvo un gesto con la esposa del príncipe Carlos (Steve Parsons/Pool vía AP, Archivo)

Parker Bowles realizó un trabajo de hormiga en ganarse el aprecio de los británicos a través de temas que le son conocidos, como su club de lectura o su fanatismo por el programa Strictly come dancing, la versión británica del Bailando por un sueño, donde los famosos demuestran su talento para las pistas de baile. La duquesa demostró una sencillez y un perfil bajo admirables: se casó con Carlos en una ceremonia discreta en 2005 y, además, decidió no utilizar el título de princesa de Gales para no ofender el recuerdo de Diana.

En el selecto grupo de la Jarretera, Camilla además comparte el honor con otros soberanos europeos como Guillermo de Holanda, Carlos XVI Gustavo de Suecia, Harald de Noruega, Beatriz de Holanda, Margarita de Dinamarca o Felipe VI de España.