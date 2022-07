El padre de Elon Musk reveló que tuvo otro hijo con su hijastra: “Estamos en la tierra para reproducirnos”

Errol Musk, padre de Elon Musk, uno de los hombres más rico del mundo, contó en una reciente entrevista que había sido padre de una segunda hija con su hijastra, una mujer llamada Jana Bezuidenhout, que es 41 años más joven que él. El papá del magnate de Tesla, que cuenta con 76 años, ya había tenido, en 2018, un primer bebé con la misma mujer, que hoy tiene 35 años. El hombre aseguró, además, que esta segunda hija con la que sería la hermanastra de Elon llegó a su vida de manera “no planeada”.

En 2018 se supo que Musk padre había tenido con su hijastra Jana a Elliot Rush, a quien apodó Rushi, que ahora tiene cinco años. En ese momento, el propio Errol admitió que su hijo Elon se había “vuelto loco” cuando se enteró que su papá tendría una criatura, nada menos que con su hermanastra.

Errol Musk, padre de Elon Musk, reveló que tuvo una segunda beba con su hijastra Jana en una explosiva entrevista con The Sun Daily Mail

Errol estuvo casado con Heide, la mamá de Jana, durante 18 años, y ambos tuvieron dos hijos en común. Cabe aclarar que Jana no es hija de sangre de Errol.

El papá del creador de SpaceX conoce a su hijastra desde los cuatro años. “Me casé con la madre de Jana cuando ella tenía 25 años y yo 45. Probablemente era una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida”, dijo Errol en una entrevista que concedió este miércoles al medio británico The Sun.

Jana (izquierda) y su madre Heide (centro), exesposa de Errol Musk, que tiene en brazos a Rushie, hijo de su ex y su hijastra Daily Mail

En esa misma charla, que tuvo revelaciones explosivas, el padre del magnate sudafricano señaló que estaba viviendo con su hijastra luego del nacimiento de su primer hijo en común, y que así llegó, en 2019, la segunda beba, que “no fue planeada”. “Jana se quedó aquí durante 18 meses después del nacimiento de Rushi”, aseveró en la entrevista.

El hombre añadió luego que no había comprobado la paternidad de su última hija con Jana a través de una prueba de ADN , pero que eso no es necesario porque la niña “se parece a mis otras hijas” y que, además, la beba “se ve exactamente como Rushi y se comporta como él”. “Así que es bastante obvio que es mía”, remató.

Errol Musk aseguró que su hijo Elon se volvió loco cuando se enteró que su padre iba a tener un bebé con su hermanastra (Foto AP/Susan Walsh, Archivo)

El hombre contó también que ya no vive más con Jana, pero que aún se tienen mucho cariño: “Jana vino y pasó unos días aquí hace unos meses, y los niños estaban empezando a ponerme nervioso. Sin embargo, los extraño ni bien se van”.

Cuando en The Sun consultaron a Errol sobre si pensaba aún tener más hijos, contestó: “Para lo único que estamos en la tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, no veo ninguna razón para no hacerlo. Si no pensara así, Elon o Kimbal (hermano empresario y filántropo de Elon) no existirían”.

La noticia sobre la hija de Errol Musk con su hijastra llega poco después de que se revelara que Elon Musk había tenido gemelos con una empleada de una de sus compañías. Los bebés, que nacieron en noviembre del año pasado, convirtieron al magnate de Sudáfrica en padre de nueve hijos.

Jana Bezuidenhout es la hijastra de Errol Musk y hermanastra del magnate de Tesla, Elon Musk The Sun

Por ello mismo, el padre del hombre más rico del mundo bromeó acerca de la descendencia de Elon, al decir que le resultaba difícil “hacer el seguimiento de sus nietos”.