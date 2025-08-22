El perfume latino para mujer con notas de pistacho y caramelo que es el más vendido en Amazon EE.UU.

El mercado de perfumes mantiene un crecimiento constante tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. En EE.UU., la demanda de fragancias femeninas provocó un fenómeno destacado en el mercado particular: una esencia brasileña se ubicó como la más vendida en Amazon. Se llama Cheirosa 62.

La fragancia brasileña que es tendencia en Amazon Estados Unidos

Se trata de Cheirosa 62 de Sol de Janeiro, un producto que combina notas de pistacho y caramelo salado, y que rápidamente captó la atención de los consumidores. Su liderazgo en el ranking de los más vendidos de Amazon refleja cómo las propuestas originadas fuera de los grandes conglomerados internacionales también logran imponerse en las preferencias de compra en EE.UU.

La fragancia brasilera de vainilla deleita con notas de pistacho cremoso y caramelo con sal Foto Facebook Sol de Janeiro

Amazon muestra que esta fragancia ocupa el primer lugar, incluso por sobre las de Victoria’s Secret, Bella Vita e incluso el perfume árabe Yara de Lattafa, una de las alternativas más populares en los últimos meses.

A qué huele Cheirosa 62, el perfume brasileño más vendido en Amazon

La esencia conocida como Cheirosa 62 es la responsable del reconocimiento de Sol de Janeiro. Este producto se ofrece en un envase de 90 mililitros con formato de spray, lo que facilita su aplicación en cualquier momento del día.

El perfil aromático se organiza en tres etapas:

Salida : incluye pistacho y almendra

: incluye pistacho y almendra Corazón : destacan heliotropo y pétalos de jazmín

: destacan heliotropo y pétalos de jazmín Fondo: permanecen la vainilla, el caramelo salado y el sándalo

Esta combinación le otorga un carácter versátil y fácil de identificar. La marca recomienda aplicar el perfume en cuerpo, cabello y ropa.

¿Cuánto vale la fragancia de Sol de Janeiro?

Una de las razones detrás del éxito del producto es su valor de venta. El frasco de 90 ml tiene un precio oficial de US$26 en Amazon, lo convierte en una alternativa competitiva dentro del segmento de fragancias femeninas.

El envase, además, es reciclable. El tapón y el dosificador pueden separarse y depositarse en sistemas especializados como Terracycle. La botella vacía puede reutilizarse para otros fines, lo que refuerza la intención de la marca de fomentar prácticas sostenibles.

El nombre de la marca hace referencia al “Sol de enero”, expresión que evoca la temporada de verano en Brasil, donde encuentra su inspiración. El concepto conecta con la identidad de Río de Janeiro y con la cultura de la playa y la música local.

Sol de Janeiro tiene alrededor de 8 fragancias con aromas distintos Foto Facebook Sol de Janeiro

¿Quién es el dueño de Sol de Janeiro?

Sol de Janeiro fue fundada por Heela Yang, ejecutiva que anteriormente trabajó más de una década en compañías internacionales de belleza como L’Oréal y Estée Lauder. Tras mudarse a Brasil, decidió emprender en el sector de cuidado corporal inspirado por la cultura local.

La primera línea de productos estuvo enfocada en el cuidado de la piel y alcanzó notoriedad con una crema. A partir de ese éxito inicial, la marca amplió su catálogo hacia el sector de perfumes.

Actualmente, Sol de Janeiro cuenta con más de 30 referencias de belleza y perfumería, con ventas minoristas que en 2023 alcanzaron los US$1350 millones a nivel internacional, según datos internos de la empresa.

Bajo la dirección de Yang, la empresa recibió premios y menciones en medios especializados. Entre ellos se encuentra el reconocimiento de WWD Beauty Inc. como “Marca de Prestigio del Año” en 2023 y la inclusión en la lista de las 100 compañías más influyentes de la revista Time en 2024.

Sol de Janeiro se hizo popular por su crema Bum Bum, con la que logró ampliar su mercado Foto Facebook Sol de Janeiro

Un fenómeno en el mercado estadounidense

Las plataformas digitales son clave para el posicionamiento de marcas internacionales en EE.UU. El hecho de que un perfume latino lidere la lista de más vendidos de Amazon indica que los consumidores buscan propuestas distintas a las tradicionales.

La combinación de accesibilidad, perfil aromático distintivo y una estrategia de marketing centrada en la identidad cultural permitió a esta fragancia superar a competidores con mayor trayectoria en el mercado.

El catálogo de productos incluye:

Fragancias

Cremas

Geles de baño

Tratamientos para el cabello

Todos están inspirados en elementos de la cultura brasileña. El mensaje central de la marca gira en torno a la autoaceptación y la celebración de la diversidad corporal.

La compañía también impulsa políticas de respeto animal. Sus productos son cruelty free, sin parabenos, sin gluten y aptos para veganos, un aspecto que contribuye a su posicionamiento entre los consumidores más jóvenes.