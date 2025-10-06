El perfume más masculino y el que más cumplidos provoca en 2025 tiene esencias adictivas: “Me volvió loco”

Según los especialistas, para que un perfume sea exitoso debe contar con tres pilares: ser versátil, tener una buena duración y, obviamente, contar con un aroma exquisito. Para Agustín Correas, un influencer argentino experto en el tema, existe una fragancia masculina que cumple con todos estos requisitos en 2025.

Cuál es el perfume más masculino de 2025, según un especialista

Correas dio su veredicto en uno de sus videos de su cuenta de Instagram. Allí, reconoció que la última versión del Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum, de Giorgio Armani, es la mejor fragancia de hombre y la más masculina.

El perfume de hombre más masculino y que más cumplidos da en 2025: “¿Quieren saber cuál es?”

“¿Quieren saber cuál es para mí el mejor perfume para hombre del 2025, el más versátil, el más masculino, el más atractivo y que más cumplidos te da? Estoy hablando del clásico y nunca bien ponderado Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum“, dijo el influencer.

“Me volvió loco lo rico que es, lo bien que dura, la cantidad de cumplidos que me dio en la oficina. No es ningún perfume raro. Es bien clásico“, agregó. Para el argentino, el perfume de Giorgio Armani se puede utilizar de forma diaria y su aroma puede durar hasta seis u ocho horas en condiciones climáticas normales.

“Esto es otra cosa y de verdad se los digo. Solo con un día de haberlo usado me doy cuenta de que es un perfume que voy a utilizar de manera diaria, probablemente para oficina, para ir a trabajar, para uso casual. Es un perfume ultraversátil, todoterreno total, masculino“, sostuvo.

La historia detrás del Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum

Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum es una fragancia masculina que combina "notas marinas saladas con esencias adictivas de ciprés, lavanda y romero”. De acuerdo con el sitio oficial de Giorgio Armani Beauty, ofrece un aroma acuático fresco a través de una emblemática botella de vidrio esmerilado.

El perfume es la reinterpretación de la clásica fragancia Acqua di Giò y cuenta con esencias aromáticas y notas cítricas Captura de pantalla/Giorgio Armani

El aroma es una reinterpretación del clásico perfume Acqua di Giò. Esta nació hace casi 30 años, inspirado en una visita de Giorgio Armani a Pantelleria, una isla de Italia. Durante su estadía, quedó cautivado por su mar cristalino y quiso capturar su esencia a través de una fragancia masculina.

La idea de Armani tuvo un éxito sin precedentes en el mundo de las fragancias masculinas. “Acqua di Giò es un icono atemporal que mira hacia el futuro”, sostiene la marca.

Cuánto cuesta un Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum en Estados Unidos

El Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum se puede adquirir tanto en su sitio web como en locales físicos. En caso de adquirirlo en las tiendas Armani, puede valer entre US$88 y US$155, en función de las onzas:

Una onza [30 mililitros]: US$88

US$88 1,7 onzas [50 mililitros]: US$120

US$120 3,4 onzas [100 mililitros]: US$155

En el caso de adquirirlo por tiendas online como Amazon o eBay, ofrecen un valor similar que va desde los US$83 hasta los US$154,70.