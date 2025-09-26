Cómo es y qué tiene el perfume unisex que cuesta US$28.000 en EE.UU.

Maison Francis Kurkdjian celebró una década del icónico perfume Baccarat Rouge 540 con el lanzamiento de Édition Millésime, una edición limitada. De esta nueva versión de la esencia solo se producirán 54 piezas cada 365 días durante los próximos diez años y valdrá 28.000 dólares.

Cómo es la nueva edición del perfume Baccarat Rouge 540

En su versión clásica, Baccarat Rouge 540 abre con notas de jazmín y azafrán. El corazón de la fragancia integra un acorde de ámbar gris y tonos amaderados secos, mientras que el etil maltol, un compuesto que aporta un aroma similar al caramelo, aporta matices que recuerdan a sabores comestibles como dulces o vainilla en la fase final. En la página web oficial, el perfume está disponible en distintas medidas: 35,5 ml, 70 ml y 200 ml.

Édition Millésime se produce a mano con más de 500 horas de trabajo, y solo los compradores de esta edición limitada podrán adquirir recargas de la fragancia

Sin embargo, en la nueva versión Édition Millésime se añadió una modificación: una concentración inédita de ámbar gris, según indicó Happi. De acuerdo con la compañía, propiedad de la compañía Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), cada pieza está elaborada a mano con más de 500 horas de trabajo, y únicamente los clientes de la edición limitada podrán adquirir recargas de la fragancia. Además, la esencia se comercializará en una única medida.

Qué beneficios incluye la compra del perfume Édition Millésime

El perfume de edición limitada Édition Millésime se entrega acompañado de los siguientes elementos y beneficios:

Base de cristal.

Botella de cristal rojo de Édition Millésime.

Caja de transporte de madera de abeto artesanal.

Funda de cuero elaborada a mano para proteger la botella.

Cada conjunto contiene una botella de vidrio de 200 ml de Édition Millésime, un embudo de vidrio y un pico de marca para la botella de recarga.

Los compradores también reciben acceso al exclusivo club de miembros “Les amis du Rouge”, que incluye una tarjeta especial y un título de propiedad. La membresía permite adquirir recargas de Édition Millésime a lo largo de los años, desbloquear contenido digital exclusivo, incluido el certificado digital de autenticidad (DPP, por sus siglas en inglés) de cada botella.

Los compradores de la fragancia obtienen acceso al club de miembros “Les amis du Rouge”, que proporciona una tarjeta especial y un título de propiedad

Los clientes podrán participar en eventos especiales de Maison Francis Kurkdjian, como cenas Rouge, instalaciones artísticas y recepciones destacadas. A su vez, la compra también incluye un servicio postventa personalizado, que brinda soporte completo una vez que la pieza fue entregada al consumidor.

Así son los detalles de la nueva fragancia: base, botella y estuche de lujo

La Base de cristal: se compone de ocho columnas de cristal transparente que forman un cuadrado perfecto. Representa el nacimiento del cristal rojo, con la esencia que emerge en el centro de las columnas. Su diseño funciona como una vitrina para resaltar la fragancia y la pieza es elaborada a mano por artesanos en Baccarat, Francia, en un proceso en el que 19 especialistas que trabajan en conjunto: 12 se encargan de la botella y siete de la base.

La Botella de cristal rojo: la botella de Rouge Édition Millésime está diseñada con un pulverizador que permite aplicar la fragancia en forma de rocío uniforme. Tanto la base de cristal como la botella fueron diseñadas por Fred Rawyler, amigo de Maison Francis Kurkdjian y director artístico, creador de las botellas cuadradas originales de la Maison en 2009.

Baccarat Rouge 540 está disponible en distintas medidas: 35,5 ml, 71 ml y 201 ml. Maison Francis Kurkdjian

La caja de transporte: la fragancia se presenta en una caja cuadrada de madera de abeto hecha a mano, con un exterior de estilo rústico, inspirada en los estuches de pino de Baccarat utilizados desde la década de 1950 para transportar candelabros y jarrones. Cada unidad se fabrica cerca de París y requiere de ocho artesanos más ocho horas de trabajo.

La funda de cuero: al abrir la presentación, el envase se convierte en un estuche con interior de cuero taurillon blanco, espejos biselados y un compartimento para los accesorios. Para proteger la botella de cristal rojo, Édition Millésime incluye además una funda de cuero hecha a mano.