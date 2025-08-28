Los mejores ocho perfumes de hombre para utilizar en una cita en 2025 e impresionar a la otra persona

Entre tantas opciones de fragancias disponibles en el mercado, seleccionar la correcta para cada ocasión puede ser complicado. El argentino Facundo Sierra, un influencer especializado en el tema, realizó un ranking de los ocho mejores perfumes de hombre para utilizar en una cita, que combinan frescura, sensualidad y sofisticación, y están disponibles en distintos rangos de precios en EE.UU.

Cómo elegir la fragancia perfecta para una cita

Sierra indicó en un video publicado en su cuenta de YouTube que las fragancias ideales para una cita “deben ser atractivas, pero sin resultar abrumadoras. Con cierta duración y proyección, pero sin llegar a ser insoportables".

Según Facundo Sierra, los mejores perfumes para una cita deben tener cierta proyección y duración Captura de pantalla Youtube Facundo Sierra

Los ocho perfumes de hombre para utilizar en una cita

Estos son los mejores perfumes masculinos para usar en una cita, según el el influencer.

Invictus Victory, de Paco Rabanne: según el experto, se trata de una fragancia juvenil y nocturna, combina notas chocolatadas y avainilladas. Presenta buena duración y proyección. “Resulta especialmente atractivo para el género femenino” , indicó. Está disponible en Amazon por US$91.

según el experto, se trata de una combina notas chocolatadas y avainilladas. Presenta buena duración y proyección. “Resulta , indicó. Está disponible en Amazon por US$91. Sauvage Elixir, de Dior: Sierra indicó que es ideal para citas más formales y elegantes , “inclusive para ir con camisa y corbata a un restaurante fino”. Se trata de un perfume masculino, con una intensa carga especiada. Tiene una esencia de lavanda con una mezcla de maderas. Su precio es de US$235,99.

Sierra indicó que es ideal para , “inclusive para ir con camisa y corbata a un restaurante fino”. Se trata de un perfume masculino, con una intensa carga especiada. Tiene una Su precio es de US$235,99. The Most Wanted Intense, de Azzaro: el joven caracteriza a esta fragancia como “muy juvenil, dulce, de discoteca, fiestero y sexy”. Su composición combina notas amaderadas. En su tamaño más grande de 150 ml está disponible por US$160.

el joven caracteriza a esta fragancia como Su composición combina notas amaderadas. En su tamaño más grande de 150 ml está disponible por US$160. Stella Dustin Ikario: Sierra indicó que es ideal usarlo tanto en invierno como en verano. Además remarcó su precio accesible y su gran duración. “Es una fragancia aromática y fresca”, aseguró. Se puede comprar por US$49,99.

Al Haramain Amber Oud Gold Edition se recomienda usar para salidas durante el día Haramain