Los mejores ocho perfumes de hombre para utilizar en una cita en 2025 e impresionar a la otra persona

Un experto en fragancias indicó que las opciones ideales son aquellas que resultan atractivas, pero sin ser abrumadoras; cuánto cuestan en EE.UU.

Según Facundo Sierra, un experto en perfumes, las mejores fragancias para utilizar en una cita son aquellas que resultan atractivas, pero no abrumadoras (Foto: Freepik)
Entre tantas opciones de fragancias disponibles en el mercado, seleccionar la correcta para cada ocasión puede ser complicado. El argentino Facundo Sierra, un influencer especializado en el tema, realizó un ranking de los ocho mejores perfumes de hombre para utilizar en una cita, que combinan frescura, sensualidad y sofisticación, y están disponibles en distintos rangos de precios en EE.UU.

Cómo elegir la fragancia perfecta para una cita

Sierra indicó en un video publicado en su cuenta de YouTube que las fragancias ideales para una cita “deben ser atractivas, pero sin resultar abrumadoras. Con cierta duración y proyección, pero sin llegar a ser insoportables".

Según Facundo Sierra, los mejores perfumes para una cita deben tener cierta proyección y duración
Los ocho perfumes de hombre para utilizar en una cita

Estos son los mejores perfumes masculinos para usar en una cita, según el el influencer.

  • Invictus Victory, de Paco Rabanne: según el experto, se trata de una fragancia juvenil y nocturna, combina notas chocolatadas y avainilladas. Presenta buena duración y proyección. “Resulta especialmente atractivo para el género femenino”, indicó. Está disponible en Amazon por US$91.
  • Sauvage Elixir, de Dior: Sierra indicó que es ideal para citas más formales y elegantes, “inclusive para ir con camisa y corbata a un restaurante fino”. Se trata de un perfume masculino, con una intensa carga especiada. Tiene una esencia de lavanda con una mezcla de maderas. Su precio es de US$235,99.
  • The Most Wanted Intense, de Azzaro: el joven caracteriza a esta fragancia como “muy juvenil, dulce, de discoteca, fiestero y sexy”. Su composición combina notas amaderadas. En su tamaño más grande de 150 ml está disponible por US$160.
  • Stella Dustin Ikario: Sierra indicó que es ideal usarlo tanto en invierno como en verano. Además remarcó su precio accesible y su gran duración. “Es una fragancia aromática y fresca”, aseguró. Se puede comprar por US$49,99.
Al Haramain Amber Oud Gold Edition se recomienda usar para salidas durante el día
Al Haramain Amber Oud Gold Edition se recomienda usar para salidas durante el díaHaramain
  • Homme Intense, de Dior: el youtuber destacó este perfume como elegante, floral, bastante empolvado, con un matiz licoroso. “Existe un debate de que si gusta o no, porque hay personas que lo disfrutan muchísimo y otras que no. Depende en gran medida de la edad y del público al que se dirige, ya que está pensado para un público más maduro”, indicó Sierra. Su precio es de US$127,22 en Amazon.
  • Ombré Leather, de Tom Ford: Sierra indicó que esta fragancia “atrae mucho, y tiene aroma a masculino, juvenil y rockero”. Recomendó utilizarla para una cita de noche. Se puede comprar por US$139,35.
  • Dylan Blue, de Versace: según el joven, es un perfume que combina las palabras "sexy, marina, azul, elegante, clásico y juvenil" en un mismo aroma. Es una opción de tarde y para el verano. Está disponible por US$47,60.
  • Al Haramain Amber Oud Gold Edition: el profesional recomendó esta fragancia para salidas durante el día, “un poco más otoñales e invernales”. Indicó que el perfume es unisex y tiene un aroma floral. Se puede conseguir por US$46,37.
