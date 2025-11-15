El truco de Gordon Ramsay para hacer huevos revueltos: para qué sirve poner crema fresca en la sartén
El reconocido chef británico reveló el secreto que utiliza para añadir cremosidad a la preparación sobre el final de la cocción y evitar una sobrecocción
Existen diferentes maneras para hacer huevos revueltos. Entre tantas técnicas, el reconocido chef británico Gordon Ramsay reveló cuál es su truco. En específico, explicó que su método consiste en poner crema fresca en la sartén en los momentos finales de la cocción, lo que evita que se cocinen de más y les otorga una esponjosidad única.
El truco de Gordon Ramsay para hacer huevos revueltos: crema fresca
Los huevos revueltos son populares en todo el mundo: son deliciosos, sencillos de preparar y se pueden comer tanto en desayunos y meriendas como en almuerzos y cenas.
A pesar de que es muy fácil cocinarlos, existen detalles mínimos que pueden cambiar por completo su sabor. En ese sentido, Gordon Ramsay, dueño de varios restaurantes y presentador de televisión británico, contó en una entrevista con Master Class cuál es su principal secreto.
En los instantes previos a retirar la preparación, el chef agrega un poco de crema para evitar que el calor residual los cocine en exceso. “Esto simplemente los enfría un poco, ya que baja la temperatura de los huevos”, precisó.
Este truco, por más sencillo que parezca, es determinante para su textura. La acción de poner un poco de crema fresca, mantequilla o crema de leche para batir, también conocida como nata para montar, es fundamental para añadirle una cremosidad adicional a la mezcla, según explica Ramsay.
Cómo hacer huevos: los mejores trucos de Gordon Ramsay
En un artículo sobre la preparación, el medio Tasting Table citó los mejores siete consejos del chef Gordon Ramsay, ganador de varias estrellas Michelin, para cocinar diferentes preparaciones con huevos:
- Utilizar únicamente huevos de gallinas camperas: deben provenir de gallinas que puedan moverse libremente tanto vertical como horizontalmente en gallineros, tengan acceso a agua y alimento fresco, de acuerdo a la definición del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).
- Agregar trozos de mantequilla a los huevos fritos: el chef comienza su preparación con un poco de aceite, pero sobre el final añade manteca alrededor del borde.
- Interrumpir la cocción de los huevos duros con agua fría: luego de hervirlos, recomienda colocarlos inmediatamente en un recipiente con agua fría para evitar que se sigan cocinando y mantengan el punto buscado.
- Añadir vinagre de estragón a la sartén de los huevos escalfados: para la versión poché, el chef pone una cucharadita de vinagre de estragón cuando el agua ya está a la temperatura deseada.
- hacer huecos para la cocción al horno: cuando se agrega el huevo a preparaciones que van al horno, sugiere crear un espacio con un huevo con cáscara, para así lograr que tenga el tamaño ideal para luego verter el contenido.
Qué se debe evitar para hacer huevos en la sartén
El sitio Tasting Table explica en un artículo cuáles son los errores más comunes al preparar huevos en la sartén:
- Utilizar huevos recién sacados del refrigerador: es aconsejable dejar reposar el alimento a temperatura ambiente para evitar que se cueza al freírlo.
- Romper los huevos en el bol: Jacques Pépin insta a los cocineros a realizar el proceso en la mesada, para eliminar cualquier posibilidad de que las bacterias lleguen al recipiente donde se baten.
- Cocinar con fuego muy alto: el error más común podría hacer que la clara se haga más rápido que la yema. Para solucionarlo, los expertos indican que se deben cocinar a fuego medio o mínimo.
- Pasarse de cocción: el truco es retirarlos antes de que estén completamente cocinados, así se evita pasarlos de cocción y que queden con una consistencia seca y desabrida.
- No batirlos bien: la clave está en batirlos de manera correcta en un bol antes de echarlos a la sartén, ya que esto crea aire, lo que da como resultado huevos esponjosos.
- No usar una sartén antiadherente: esta herramienta es clave, dado que permite que los huevosse deslicen fácilmente sobre su superficie y sea más fácil sacarlos sin problemas.
