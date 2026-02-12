El ritual del “vasito con vinagre y sal” para limpiar la mala energía

Una usuaria de TikTok reveló el truco para limpiar la mala energía de una persona o de un hogar, en simples pasos. Nicole Reina -@nicolereinaa en TikTok- contó el paso a paso para idear este método que, según ella, sirve para absorber toda el aura negativa que rodea a un individuo.

Según el testimonio de Reina, se necesita de un vaso para comenzar con el truco. Luego, en partes iguales, sin que rebalse el recipiente, se debe agregar: un puñado de sal gruesa, vinagre blanco y agua.

Así queda el vaso energético tras realizar el truco

Una vez que la fórmula esté lista, el siguiente paso es ubicar el vaso en un lugar de la casa “donde uno no lo vea” y, como una especie de polo magnético, acaparará todas las energías negativas que atacan a la persona. Luego de cuatro o cinco días, el recipiente cambiará su estado de líquido a sólido.

“A veces nosotros estamos cargados de mala energía o estamos muy pesimistas”, indicó la mujer sobre esta técnica que la aprendió de su mamá y abuela.

La Tiktoker contó cómo fueron los resultados de su truco

“Después de cuatro o cinco días están los resultados. Me ha pasado de sentirme mal y hacer el vasito y al otro día te pasan cosas buenas. Te saca todos los bloqueos. Hay que creer”, agregó.

El video repercutió de manera positiva entre los seguidores y llegó a 1.7 millones de reproducciones para convertirse en un material viral. En los comentarios, los usuarios mostraron imágenes de cómo quedaron sus vasos que, en algunos casos, fue similar al de la creadora de contenido, con una costra en sus bordes.