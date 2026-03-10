Los 7 mejores alimentos para cuidar el hígado y evitar enfermedades

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y requiere cuidados constantes para funcionar correctamente. Su papel central en el organismo lo convierte en un órgano imprescindible para la salud general.

Sendo Segarra, farmacéutico, explicó que: “Una de sus funciones principales es procesar los nutrientes que provienen de los alimentos y transformarlos en sustancias útiles para el cuerpo, lo que permite que los distintos sistemas obtengan la energía y los compuestos necesarios”.

Además, el hígado actúa como un filtro natural: ayuda a eliminar toxinas y sustancias perjudiciales de la sangre, contribuyendo así a la depuración del organismo. También produce bilis, esencial para la digestión de las grasas, y almacena glucógeno, vitaminas y minerales.

La alimentación juega un papel fundamental para que el hígado pueda cumplir todas estas funciones; por eso, mantener una dieta adecuada es clave para su salud. Este punto ha sido destacado por el farmacéutico Sento Segarra en contenidos divulgativos que comparte en redes sociales.

Entre los alimentos recomendados por el especialista, las verduras crucíferas sobresalen por su contenido en sulforafano y otros antioxidantes que activan enzimas de desintoxicación hepática; estudios relacionan su consumo con una mejor eliminación de toxinas y menor estrés oxidativo en las células del hígado.

El ajo también figura entre los aliados del hígado: contiene compuestos que favorecen los procesos naturales de depuración y activan enzimas implicadas en la eliminación de toxinas; su consumo habitual podría ayudar a reducir la acumulación de grasa hepática.

La cúrcuma, por su curcumina, aporta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células hepáticas y pueden mejorar la función del órgano; la remolacha, rica en betalainas, ayuda a combatir el estrés oxidativo y facilita la liberación de sales biliares para digerir grasas; el aguacate aporta grasas saludables, vitaminas y antioxidantes que reducen la inflamación.

Las setas contienen compuestos bioactivos, antioxidantes y fibra que protegen las células del hígado y reducen el daño oxidativo; por su parte, el aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados, ofrece efectos antiinflamatorios y antioxidantes que lo convierten en una grasa recomendable dentro de una dieta equilibrada.

Aunque incluir estos alimentos puede ser beneficioso para la salud hepática, no existen alimentos milagrosos; ante molestias persistentes, alteraciones en las analíticas o cualquier síntoma relacionado con el hígado, lo más recomendable es consultar a un profesional sanitario.