Los siete hábitos para cuidar la higiene bucal de tu perro o gato

Aunque muchos no lo sepan, el cuidado bucal de perros y gatos es muy importante para la salud integral del animal y las afecciones orales son una gran preocupación para los veterinarios, ya que aflige a la gran mayoría de las mascotas. Según estudios recientes, más del 80% de los animales de compañía padecerá alguna enfermedad dental durante su vida y algunos casos pueden generar graves complicaciones. Por eso, la American Veterinary Medical Association (AVMA) publicó una serie de siete hábitos para aplicar en casa y ser más consciente sobre esta higiene.

Consultada por Forbes, Naomi Hoyer, veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado, describió estas afecciones como “silenciosas”. “La enfermedad puede avanzar sin que los cuidadores lo noten, ya que los animales continúan comiendo con normalidad”, explicó. La inflamación crónica causa caída de dientes, fracturas mandibulares en razas pequeñas e impacta el sistema inmunológico.

Lo ideal es acostumbrar a los animales a estos lavados (Foto: Freepik)

Para prevenir estas patologías, la Asociación Americana de Veterinarios Dentales (AVDC) y expertos como Hoyer detallaron siete pautas esenciales:

Acostumbrar a cachorros y gatitos al cuidado oral : la adaptación temprana es fundamental. Manipular la boca de las crías promueve la aceptación del cepillado futuro. A menudo, la higiene bucal es frecuentemente descuidada frente a otros cuidados de la mascota, por eso mientras antes se comience con estas tareas va a ser mejor.

: la adaptación temprana es fundamental. Manipular la boca de las crías promueve la aceptación del cepillado futuro. A menudo, la higiene bucal es frecuentemente descuidada frente a otros cuidados de la mascota, por eso mientras antes se comience con estas tareas va a ser mejor. Higiene dental en casa, siempre con refuerzos positivos : el cepillado regular debe ser una experiencia agradable para el animal. Pastas saborizadas y recompensas después del cepillado son claves para asociar la rutina a “estímulos agradables”, lo que facilitará la tolerancia a largo plazo. La idea es que el gato o el perro no sufra al limpiar sus dientes.

: el cepillado regular debe ser una experiencia agradable para el animal. Pastas saborizadas y recompensas después del cepillado son claves para asociar la rutina a “estímulos agradables”, lo que facilitará la tolerancia a largo plazo. La idea es que el gato o el perro no sufra al limpiar sus dientes. Relación activa con el veterinario : el seguimiento profesional es crucial. Razas como Chihuahuas, schnauzers, Salchichas y gatos de raza pura tienen predisposición a enfermedades dentales. Las pautas personalizadas de los veterinarios permiten la prevención temprana de ciertas complicaciones.

: el seguimiento profesional es crucial. Razas como Chihuahuas, schnauzers, Salchichas y gatos de raza pura tienen predisposición a enfermedades dentales. Las pautas personalizadas de los veterinarios permiten la prevención temprana de ciertas complicaciones. Alternativas para animales que rechazan el cepillado: si el cepillado no es factible, existen dietas dentales específicas o toallitas menos invasivas, aptas para encías sensibles. Hay alimentos como la zanahoria o snacks que ayudan a eliminar la placa y el sarro de la boca.

Hay alimentos que ayudan a remover las placas y el sarro de los dientes (Foto: Grok)

Revisión regular de encías y dientes : los tutores deben observar la boca con frecuencia. Encías rosadas son signo de salud, mientras que enrojecimiento, sangrado, fracturas o retracción de esos tejidos son alertas a tener en cuenta. “Cualquier cosa que no luzca normal es motivo para llamar al veterinario”, aconsejó Hoyer.

: los tutores deben observar la boca con frecuencia. Encías rosadas son signo de salud, mientras que enrojecimiento, sangrado, fracturas o retracción de esos tejidos son alertas a tener en cuenta. “Cualquier cosa que no luzca normal es motivo para llamar al veterinario”, aconsejó Hoyer. Limpiezas dentales veterinarias bajo anestesia : la American Animal Hospital Association (AAHA) aconsejó la anestesia para limpiezas profundas. Permite limpiar bajo encías y realizar radiografías, vitales para diagnósticos ocultos.

: la American Animal Hospital Association (AAHA) aconsejó la anestesia para limpiezas profundas. Permite limpiar bajo encías y realizar radiografías, vitales para diagnósticos ocultos. Precaución con los premios demasiado duros: la selección de snacks influye en la salud dental. Hoyer sugirió una prueba: “Si el tutor no puede hundir una uña en el premio, es probable que resulte demasiado duro para los dientes de la mascota”.

La prevención y el cuidado dental de las mascotas exigen la acción conjunta de un tutor comprometido y un veterinario que actúe como socio en su bienestar integral. Aunque muchos lo olviden, en la boca suceden un montón de procesos, por lo cual lo mejor es evitar cualquier infección o patología que pueda desarrollarse. Al fin y al cabo, los animales de compañía también requieren estos cuidados, tal como los humanos.